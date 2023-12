Salma Hayek e as vezes que combinou seus cabelos grisalhos com sensualidade

Salma Hayek não tem problema em mostrar sua beleza natural nas redes sociais, onde costuma compartilhar suas conquistas profissionais, novos projetos e passeios em família, especialmente quando se trata de suas idas à praia.

A atriz, que triunfou em Hollywood graças ao seu talento e seu inegável atrativo físico, sabe como conquistar e continuar sendo uma das mulheres referência do cinema latino-americano, sendo uma das primeiras mulheres a conquistar a grande tela.

Aos seus 57 anos, ela continua brilhando com suas curvas deslumbrantes, que ela exibe sempre que pode. Para ela, a idade não tem sido um impedimento e ela até mostra seus cabelos grisalhos, demonstrando que aceita o passar dos anos.

Salma Hayek e seus cabelos grisalhos

Salma Hayek soube envelhecer com elegância e abriu caminho para que muitas mulheres se sintam confiantes em deixar seus cabelos grisalhos à mostra, abandonando de uma vez por todas as tinturas que tanto prejudicam o cabelo.

Ao longo deste 2023, Salma teve várias aparições em eventos importantes, mas especialmente nas suas redes sociais, onde posou com looks elegantes, trajes de banho, ao natural e até mesmo roupas casuais, exibindo seus reflexos brancos.

A diva mexicana juntou-se à tendência de reconhecidas Letizia Ortiz e Carolina Herrera, que são sinônimos de elegância e preferiram manter seu visual sem artifícios, simplesmente aceitando os sinais da idade e transformando-os em um estilo próprio que as fazem brilhar e empoderar as mulheres maduras.

Uma das últimas oportunidades em que ela posou com seus cabelos grisalhos foi ao lado de sua amiga Penélope Cruz para acompanhá-la durante as promoções de seu filme 'Ferrari'. Na imagem, pode-se ver como o passar dos anos começa a se notar nelas, mas isso não diminuiu sua beleza.

No postal, você pode ver Salma com um elegante vestido justo em marrom e seu cabelo liso, com seus cabelos grisalhos como os grandes protagonistas. Outro dos momentos mais casuais da celebridade são suas poses de biquíni, com as quais ela rouba todos os olhares e recebe elogios por suas curvas exuberantes.

Dessa forma, Hayek demonstrou que ter cabelos brancos como sinal de velhice não lhe tira sensualidade.