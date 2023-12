Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 25 e 1

Aceite as almas boas e bons amigos que entram em contato com você. Compartilhe a vida com quem tem virtude e sabedoria, pois quem não presta já foi afastado.

Touro – Cartas 14 e 17

O amor precisa de equilíbrio e justiça. O casal ou a vida amorosa irá avançar quando cada um se equilibrar emocionalmente e cuidar mais de si.

Gêmeos – Cartas 14 e 17

Momento de ter atenção extra na intuição e nos pensamentos, pois eles podem atrair algo para a sua realidade. Saiba usar também seu charme e influencia.

Câncer – Cartas 4 e 26

Os caminhos se abrem, mas é momento de ter cuidado com quem pode passar você para trás ou não deseja sua evolução. Feche a boca e não exponha os planos até que eles se desenvolvam.