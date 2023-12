O que significam seus anéis de acordo com o dedo em que você os usa?

Os anéis são uma parte fundamental na hora de escolher os acessórios e cada vez mais pessoas estão usando, mas poucas conhecem o significado de usá-los em cada um dos dedos. Seja no dedo indicador, médio, anelar, polegar ou mindinho, nenhum deles escapa dos designs modernos, jovens e ousados, com os quais você pode até mesmo refletir sua personalidade.

Ter mãos arrumadas e cuidadas é muito importante ao conhecer alguém, por isso os anéis darão o toque chique e elegante para causar uma boa impressão. Cada estilo e design representa uma essência, leve em consideração quais são os seus favoritos.

No entanto, você deve considerar que além da aparência, o dedo onde você o coloca enviará uma mensagem e até mesmo trazer coisas boas para sua vida.

O significado dos anéis em cada dedo

Polegar

Tenha em mente que o significado dependerá sempre do lado em que você decidir usar o anel. Se você decidir usá-lo no lado esquerdo, refletirá amor e prazer, mas se usá-lo no lado direito, mostrará sua versão mais reservada, embora também apaixonada.

Dedo indicador

No caso do dedo indicador, se o anel estiver no dedo indicador direito, você é uma pessoa poderosa, com grande autoestima, força de vontade e habilidades de liderança; enquanto no dedo indicador esquerdo, é próprio de uma pessoa que prefere seguir ordens em vez de impor.

Dedo médio

Ao ser o dedo do coração, reflete sabedoria. O dedo médio direito está relacionado com encontrar estabilidade, pois você não costuma ser muito assertiva ao tomar decisões; na mão oposta, o dedo médio esquerdo é usado por pessoas que têm muito claro o que desejam, distinguindo o que está certo do que está errado.

Dedo anelar

Este é o dedo do amor, mas o seu significado pode variar dependendo da mão em que o anel é usado. No lado direito, reflete o quão perfeccionista você é e como pode ajudar os outros a brilharem. No lado esquerdo, vai o anel de casamento e fala sobre criatividade e resolução de crises.

Dedo mindinho

Este dedo está relacionado com a sensibilidade e empatia. Se você o usa no dedo mínimo direito, demonstra caráter e liderança; por outro lado, se o usa do lado oposto, expõe sua empatia e paciência.