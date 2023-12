Horóscopo Chinês 2024: previsões para o novo ano de acordo com o seu animal

Confira as previsões para cada animal.

O Rato: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Querido Rato, você tem uma relação harmoniosa com o Dragão, por isso poderá realizar seus projetos. A área mais favorecida será trabalho e dinheiro. Empreendedorismo, negócios, estudos e coisas relacionadas a empresas e/ou empreendimentos. O Rato é muito astuto, há uma razão pela qual é o primeiro signo do horóscopo. O Dragão te favorece enormemente, acredita em você e lhe abre portas.

O Boi: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Querido Boi, você tem pela frente um ano cheio de virtudes e fortuna para resolver qualquer dificuldade, principalmente no campo profissional e econômico. Você deve cultivar sua vida social, com clientes, chefes, superiores. Não se feche à vida social porque isso lhe permitirá melhorar.

O Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Querido Tigre, é um ano para buscar novos horizontes e sair da zona de conforto. Você deve cuidar do uso do dinheiro, dos investimentos e das despesas. No amor, o que acontecerá dependerá da sua iniciativa, sem grandes novidades.

O Coelho: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Querido Coelho, o ano de 2023 foi um ano exaustivo, então este vai ser bem mais tranquilo. Você teve um ano difícil, o seu ano está sempre cheio de desafios e você teve que enfrentar muitas dificuldades em todas as áreas. Agora é hora de retornar ao seu centro. É um ano de recuperação, com muito mais paz.

O Dragão: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Querido Dragão, senhor do ano, é um ano de desafios, abundância e desenvolvimento, mas você terá que trabalhar para ser melhor, mais corajoso, mais poderoso, mais humilde... Você deve se preparar como um guerreiro, enfrentando desafios com entusiasmo você será capaz de realizar grandes coisas. O Dragão é extremamente talentoso, mas ao mesmo tempo muito ingênuo. Ele é criativo, original e notável, mas não gosta de assumir o comando. Eles quebram os moldes e estão lançando as bases para os próximos 11 anos.

A Serpente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Querida Cobra, você é um dos signos privilegiados do ano, o mais poderoso. Com uma atitude generosa, você deve ajudar e apoiar os outros. Você será um privilegiado no amor: os solteiros podem encontrar um parceiro e se estiverem em um relacionamento, é um bom ano para consolidar o relacionamento.

O Cavalo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Querido Cavalo, este ano você terá boas energias para resolver problemas de qualquer aspecto, mesmo que sejam antigos, desde que procure a ajuda necessária e tome a iniciativa. Um tremendo desafio com o Dragão porque seus egos tendem a entrar em conflito um pouco. Neste toque de ego você pode ter que abaixar um pouco a cabeça. Cuidado com o orgulho.

A Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Querido Cabra, você gosta de muita inspiração e boas ideias no trabalho e nos negócios. Você conhecerá pessoas nobres que irão ajudá-lo, principalmente mulheres ou tarefas relacionadas a mulheres.

O Macaco: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Caro Macaco, você desfrutará de uma melhoria notável este ano em preparação para a grande decolagem em 2024. Você tem um bom relacionamento com o Dragão, portanto terá bons laços e apoio no nível de trabalho. Bom ano para riscos profissionais.

O Galo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Querido Galo, você vai notar uma grande diferença em relação ao ano do Coelho, que é o seu antagonista. O Dragão é seu amigo secreto e te favorece com um bom relacionamento. Boa comunicação com seu ambiente de trabalho, clientes, família. Você conhecerá pessoas nobres, dispostas a ajudá-lo em seus projetos e diante das adversidades.

O Cachorro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Querido Cachorro, você é o antagonista direto do Dragão, então um ano de mudanças e certa instabilidade está chegando. É um momento de fazer mudanças radicais, na residência, no trabalho... Você não deve resistir a essas mudanças, mas sim fluir com elas para que sejam favoráveis.

O Porco: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Querido Porco, você é o grande privilegiado do ano. Você será capaz de resolver qualquer dificuldade, com apoio e ajuda de pessoas poderosas ou influentes. Você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser, desde que tenha uma atitude proativa. Bom ano para estudos e exames.

