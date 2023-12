Estresse no fim de ano: saiba como a Ioga pode ser sua aliada

As festas de fim de ano frequentemente trazem consigo uma carga significativa de estresse, e encontrar maneiras de lidar com essa tensão é fundamental. Nesse contexto, a prática da Ioga surge como uma aliada valiosa para aliviar o estresse e a ansiedade gerados pela agitação do Natal, Ano Novo e período de férias.

Ioga para o alívio do estresse e ansiedade

De acordo com especialistas, a prática regular de ioga tem o poder de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, proporcionando uma sensação de calma e equilíbrio. As posturas físicas, combinadas com a respiração consciente, desempenham um papel crucial em acalmar a mente inquieta, trazendo aquela serenidade tão necessária nessa época do ano.

Técnicas poderosas para o bem-estar mental

Reprodução

“O yoga possui uma série de técnicas que ajudam a relaxar, a ter consciência do presente, maior qualidade de vida, cuidados com a saúde e ajudar a afastar a ansiedade, que pode ser bastante comum nesta época do ano”, esclareceu a professora de yoga, Bruna Tiboni Kaiut.

Eficácia comprovada por estudos

Estudos científicos respaldam a eficácia da ioga, destacando o foco na respiração durante as aulas como fundamental para desacelerar os pensamentos ansiosos. Essa prática não só proporciona alívio temporário, mas também fortalece a resiliência mental a longo prazo. Melhorar a qualidade do sono, aumentar a consciência corporal e promover uma sensação geral de bem-estar são benefícios adicionais da prática constante.

LEIA TAMBÉM: Descubra o poder do suco de mamão e limão para melhorar a digestão e emagrecer

Mudança integral no estilo de vida

Para além do equilíbrio emocional, a ioga desempenha um papel crucial no fortalecimento da saúde física e mental. Seu impacto vai além, criando um ambiente propício para mudanças significativas no estilo de vida no novo ano. “Neste período festivo, não apenas celebramos, mas também refletimos sobre escolhas essenciais para melhorar nossa qualidade de vida, como abandonar hábitos prejudiciais, por exemplo”, enfatiza Bruna.

A especialista destaca que a ioga é frequentemente considerada o ponto inicial para uma transformação profunda no estilo e na qualidade de vida. “Por que não adicionar a prática de ioga à sua lista de metas para o ano de 2024?” sugere Bruna.

Incorporando a Ioga ao seu cotidiano

Para quem deseja iniciar a prática da ioga, a boa notícia é que pode ser realizada em qualquer lugar e por pessoas de todas as idades. Reserve um tempo durante o dia, encontre um lugar confortável e tranquilo, e entregue-se a essa jornada de relaxamento e concentração. A frequência da prática pode variar conforme seus objetivos e disponibilidade, indo de duas a três vezes por semana até a prática diária. Planeje-se e faça da ioga uma aliada para começar o ano com o pé direito.

Fonte: Alto Astral