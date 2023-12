Especialista traz OS MELHORES PERFUMES CONTRATIPOS de 2023

Todo ano as empresas de perfumes capricham em novas fragrâncias, tentando se destacar entre os milhares de aromas disponíveis no mercado.

E entre os lançamentos, alguns deles realmente chamam a atenção, entrando na lista dos melhores perfumes de uma coleção.

As escolhas que fazem um perfume ser um dos preferidos pode até ser individual, mas nada melhor do que as dicas de um especialista para indicar quais foram destaques, não é mesmo?

Por isso, se você quer saber quais foram os melhores perfumes contratipos de 2023, veja a lista a seguir elaborada pelo YouTuber Junior Barreiros.

Femininos

Blush Girl - Valentino Viegas (Inspirado em Good Girl Blush)

Notas de Saída: Bergamota e amêndoa amarga Notas de Corpo: Peônia e Ylang Ylang Notas de Fundo: Baunilha e Cumarina.

Nouvelle Angelique - In The Box (Inspirado em Angel Nova)

Notas de Saída: Framboesa e Lichia. Notas de Corpo: Rosa Damascena. Notas de Fundo: Akigalawood e Benjoim.

Hesed - Nuancielo (Inspirado em Rose Prick)

Topo: Pimenta de Szechuan e Curcuma. Corpo: Rosa de Maio, Rosa Búlgara e Rosa Turca. Fundo: Patchouli e Fava Tonka.

Masculinos

Envoy - In The Box (Inspirado em Ambassador for Men)

Notas de Saída: Maçã, Mandarina Verde, Cardamomo e Violeta. Notas de Corpo: Manga, Lavanda, Pimenta Preta, Patchouli e Peônia. Notas de Fundo: Baunilha, Âmbar, Vetiver, Madeira de Teca e Musgo.

El Elion - Nuancielo (Inspirado em Side Effect)

Topo: Canela e Rum. Corpo: Baunilha, Tabaco e Açafrão e Fundo: Sândalo e Hedione.

Toxic Desire - Valentino Viegas (Inspirado em Desir Toxic)

Notas de saída: Cardamomo, Bergamota e Limão. Notas de corpo: Fava Tonka, Cannabis, Canela e Groselha Preta e Notas de fundo: Musgo de Carvalho, Benjoin, Almíscar e Patchouli.

