Cortes de cabelo curto: 5 tendências que rejuvenescem e favorecem

Mulheres com cortes de cabelo curtos ousam Mulheres com cortes de cabelo curtos ousam (Instagram: @michellejoyjenner / @claytonhawkins)

As mulheres que ousaram, conseguiram e transformaram em tendência. O que elas deixaram para trás? As longas madeixas e ousaram com um corte de cabelo curto.

A moda tem sido cativada pela simplicidade e estilo minimalista dos cortes de cabelo curto. Há opções que se adaptam a uma variedade de tipos de cabelo e estilos pessoais e aqui mostramos cinco deles.

Corte pixie: ousado e versátil

O pixie cut é um corte curto e ousado que se destaca pela sua versatilidade. Desde versões mais suaves até estilos mais audaciosos com detalhes assimétricos, o pixie cut pode se adaptar a diferentes texturas de cabelo e formas de rosto. Este corte é perfeito para mulheres que procuram um estilo que requer zero manutenção.

Corte bob curto: modernidade com estilo

O bob curto é uma variante do clássico bob que se caracteriza por ser mais curto na nuca e nas laterais. Este estilo é muito favorecedor e fácil de pentear, além de ser uma opção muito versátil que pode ser ajustada para se adaptar a diferentes estilos pessoais e preferências de comprimento.

Corte garçon: chique e sofisticado

Inspirado nos estilos mais masculinos, o corte garçon é um corte curto que se tornou um símbolo de elegância e sofisticação. Com a parte superior mais longa e os lados mais curtos, esse corte se destaca pelo seu estilo chique e sua capacidade de realçar os traços faciais.

Corte bowl: retro com um toque moderno

Se você tem o rosto oval ou em forma de coração, o corte bowl é perfeito para você. Consiste em deixar a parte inferior dos lados e a parte de trás mais curta e a parte superior do cabelo mais longa e com volume. Este corte é perfeito para quem quer dar muito movimento aos cabelos e ao mesmo tempo suavizar suas feições.

Corte bob despenteado: estilo casual e descontraído

Para aquelas que preferem um estilo mais relaxado e descontraído, o bob bagunçado é uma escolha perfeita. Com camadas texturizadas e uma aparência levemente bagunçada, esse corte oferece um toque moderno e jovial. É ideal para aqueles que procuram um estilo sem complicações, mas que esteja totalmente na moda.