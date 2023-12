Como adotar o estilo morena iluminada em cabelos ondulados, cacheados e crespos

Quer dar uma nova vida aos seus cabelos ondulados, cacheados ou crespos, mas sem se render ao loiro total? A resposta está no visual morena iluminada. Além de realçar a textura natural dos fios, essa técnica destaca ainda mais os traços do rosto.

Neste guia, exploramos tudo o que você precisa saber para embarcar nessa missão de transformação. Leia e saiba mais!

Antes de começar: cuidados essenciais para fios saudáveis

Ao decidir clarear os fios cacheados, é crucial adotar cuidados específicos para manter a saúde capilar. Ninguém quer acabar com cabelos fracos ou perder a forma das ondas, certo? Inicie seu processo de transformação investindo em hidratação. Cremes e máscaras com ingredientes como óleo de argan, azeite ou coco serão seus melhores aliados nessa jornada.

Garanta a resistência dos seus fios

Jamais confie seus cabelos a um profissional sem realizar um teste de mecha prévio. Essa etapa essencial envolve a aplicação do produto em uma pequena parte dos fios na nuca para avaliar a resistência do cabelo à química. A descoloração, se não feita com precaução, pode resultar em quebra dos fios. Um teste de mecha é a garantia de um processo seguro.

Principais técnicas: descubra o estilo que combina com você

Existem diversas técnicas para adotar o visual morena iluminada cacheada, mas duas se destacam: a técnica free hands, que cria um efeito natural, e o ombré hair, que mantém a parte superior escura e clareia apenas as pontas. As mechas geralmente começam alguns dedos abaixo da raiz ou um pouco acima da orelha. Se a ideia é iluminar sem radicalizar, escolha variações de mel, avelã e tons acobreados.

Depois da transformação: cuidados essenciais

Após sair do salão exibindo o visual morena iluminada cacheada dos seus sonhos, é hora de adotar um cronograma capilar para evitar o ressecamento dos fios. Recomenda-se realizar tratamentos de reconstrução, nutrição e hidratação a cada 15 dias. Além disso, aposte na técnica no poo e low poo ao lavar os cabelos, utilizando shampoos sem sulfatos fortes e com ativos de limpeza suaves.