Como a semente de chia atua contra o câncer e reduz risco de AVC

A semente de chia, reconhecida por seu valor nutricional, tem sido objeto de extenso estudo na Universidade Estadual de Oregon. Recentemente, cientistas sequenciaram seu genoma, proporcionando uma base sólida para futuras pesquisas e revelando benefícios surpreendentes para a saúde.

O caminho para a nutrição ideal

Ao incorporarmos as propriedades identificadas pelos pesquisadores em nossa alimentação diária, podemos colher vantagens significativas. As sementes de chia, ricas em ácidos graxos ômega-3, oferecem benefícios para a saúde cardiovascular, sendo uma fonte excepcional de gorduras saudáveis.

Além disso, essas pequenas sementes são uma fonte de proteínas vegetais associadas à saúde do coração e à longevidade. Com minerais essenciais, antioxidantes e fibras alimentares, elas não apenas contribuem para a saúde geral, mas também auxiliam na perda de peso devido ao seu efeito saciante.

Descobrindo o potencial molecular

O sequenciamento do genoma da chia proporcionou uma visão detalhada ao nível molecular, destacando 29 genes relacionados à biossíntese de ácidos graxos e 93 genes ligados à propriedade gelificante das sementes. Adicionalmente, foram identificados 2.707 genes altamente expressos, provavelmente gerando biopeptídeos com propriedades benéficas ao serem absorvidos pelo corpo.

Aplicações surpreendentes na saúde humana

Benefícios da chia/ reprodução

Pela primeira vez, o genoma de uma planta com impacto positivo na saúde humana foi analisado. Os pesquisadores descobriram que os biopeptídeos derivados da digestão da proteína da semente de chia possuem propriedades potenciais para aliviar condições como diabetes tipo 2 e hipertensão.

Compartilhando conhecimento para avançar

Em um gesto de colaboração e transparência, os dados do genoma da chia foram publicados de forma acessível a cientistas em todo o mundo. Esse esforço visa impulsionar a pesquisa e promover a ciência de dados abertos.

Saúde em cada semente

As sementes de chia, comumente encontradas em diversas receitas, são mais do que simples ingredientes. Estudos anteriores destacam seus benefícios, desde melhorar o colesterol até ajudar no tratamento do câncer. Seja em smoothies, iogurtes ou barras de cereais, essas sementes oferecem uma gama de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas.

Ao imergi-las em água, as sementes de chia transformam-se em um gel versátil, utilizado em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. Com cada descoberta, a chia revela seu potencial multifacetado para impulsionar a saúde e o bem-estar.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.