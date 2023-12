As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última quinta do ano, 28 de dezembro.

Sagitário

Você enfrentará esta semana a carta do tarot “Força”, significa coragem diante das adversidades. É hora de entender que o que você viveu foi uma lição de vida e de não ficar preso em nenhuma situação. No amor, lembre-se que a família não é escolhida, ela é dada a você por Deus. Amor e amigos sim, então aprenda a escolher bem seu parceiro romântico e seus amigos. Esta semana é importante que você decida pagar suas dívidas e começar do zero. Organize também sua documentação fiscal para não se surpreender. Você fará uma viagem para estar com sua família neste final de ano. Tenha cuidado com seu dinheiro, para não fazer investimentos desnecessários.

Capricórnio

“O Mundo” é a sua carta de tarot, seu significado é poder e mudança positiva, então é hora de fazer a sua parte para que isso aconteça. No amor é importante que você mude amizades e amores tóxicos que não eram para você, você tem que reorganizar sua vida e aprender que o amor surge da perseverança, não pode ser comprado. Você também receberá novas oportunidades de crescimento no emprego. Você ficará repleto de energias positivas e receberá um presente muito especial de uma pessoa querida.

Aquário

“O Eremita” é a sua carta de tarot desta semana, seu significado é inteligência e liberdade, por isso você deve aplicar todos os seus conhecimentos para resolver problemas financeiros e sentimentais. É hora de tomar atitudes que te façam crescer mais como pessoa e não depender mais de ninguém para ser feliz. Isso significa liberdade em todos os sentidos, como viajar mais, ser seu próprio patrão ou ter seu próprio negócio. Lembre-se que o seu signo quer sempre organizar tudo o que vai fazer no próximo ano. Portanto, tente anotar suas resoluções para que, ao alcançá-las, você possa marcá-las. Você compra roupas novas para este dia especial.

Peixes

Para esta última semana do ano a sua carta de tarot é “O Imperador”, significa força e coragem. É hora de ser excelente como pessoa e saber que você tem a capacidade de ser o melhor em tudo o que decidir. É também altura de criar novas oportunidades de crescimento do emprego. Você estará expandindo sua vida no próximo ano. Você terá muito trabalho em casa. Lembre-se que o seu signo sempre gosta de deixar todas as suas coisas em ordem e pagar suas dívidas. Esta semana um amor do passado vai procurar vocês para reatarem, tentarem se dar outra chance e passarem a dois.

Com informações do site Nueva Mujer