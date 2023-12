As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta última quinta do ano, 28 de dezembro.

Leão

Um amor do passado vai te procurar para te dar um presente e tentar voltar . A recomendação é que você aceite o presente, mas não reate o relacionemento. “O Sol” é a sua carta de tarot, significa boa sorte e qualidade de vida. Esta semana é um momento de bons presságios e qualidade de vida para você. Chegou a hora de colher tudo de bom que você plantou esse ano. No trabalho você terá a oportunidade de se reorganizar e colocar em dia e quitar dívidas. A depressão pode ser um problema para você, por isso é importante continuar se exercitando e não ingerir tantas bebidas alcoólicas.

Virgem

“A Sacerdotisa” é a sua carta de tarot desta semana e significa responsabilidade e consciência de vida. Este é o momento de saber o que você está fazendo bem e o que não está fazendo e determinar o que deseja para o seu futuro no próximo ano. No trabalho você terá que ser cauteloso com as pessoas ao seu redor, não se tornar excessivamente confiante e ser seletivo com seus amigos. No amor, você terá que ser honesto consigo mesmo sobre o que deseja, não fique com pessoas que não combinam com você, parceiros românticos são para construir, não para destruir.

Libra

No amor você receberá o convite de uma nova pessoa, não se feche para a possibilidade de conhecer mais pessoas compatíveis com sua vida. Sua carta de tarot é “A Estrela”, que significa fluidez e abundância. Esta semana é um momento de boa sorte e recompensa financeira para você. É hora de resolver todos os problemas que você tem carregado nos últimos dias. No trabalho você terá fluidez e abundância, finalmente receberá aquele dinheiro que lhe era devido e sua força de trabalho aumentará. Você pode usar esse dinheiro para fazer investimentos ou comprar uma casa ou um carro.

Escorpião

“O Louco” é a sua carta de tarot para esta semana que se inicia, seu significado é metamorfose e abundância. É hora de fazer uma mudança radical em seu caráter, modo de vida e hábitos. No trabalho você terá a oportunidade de crescer e se preparar para o próximo ano. É importante que você se concentre em tudo o que faz e deixe os hábitos negativos para trás. Apaixonado você receberá um convite para sair com alguém de Peixes ou Câncer que será muito compatível com você. Você fará alguns pagamentos atrasados hoje em dia e terá um fechamento de ano tranquilo. É importante ser responsável com suas finanças e não se culpar por coisas que não pode controlar.

Com informações do site Nueva Mujer