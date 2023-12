As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta última quinta do ano, 28 de dezembro.

Áries

Sua carta de tarot é “O Mágico”, significa gratidão e desapego. É um momento de fechamento e abertura, de agradecer por tudo que você conquistou neste ano que está terminando, mas também de deixar o passado para trás e se preparar para o futuro. No trabalho você terá muito o que fazer, por isso é importante que você se atualize. Eles também convidam você para uma viagem de alguns dias. Controle a raiva e o ressentimento, deixe o passado onde deveria estar. Também é importante que você se dedique a resolver os problemas da sua casa.

Touro

Esta semana é um momento de grande transformação para você, aproveite para crescer e expandir pois é momento de novas oportunidades. “A Estrela” é a sua carta de tarot e significa plenitude e expansão. Esta semana você terá a oportunidade de conhecer novas culturas e formas de pensar. No trabalho você estará cheio de energia e criatividade, poderá realizar grandes coisas se focar em seus objetivos. No amor você terá muita realização, se sentirá mais forte e mais vivo do que nunca. Se você tiver companheiro, falará com mais formalidade e compreensão. Se você for solteiro, conhecerá alguém compatível de Aquário ou Virgem.

Gêmeos

“A Torre” é a sua carta de tarot e significa reinvenção e paz interior. Esta semana é um momento de reflexão e aprendizado, é importante que você encontre a paz interior e deixe para trás a guerra que teve consigo mesmo por não alcançar a felicidade. Você terá muito trabalho atrás de você e é importante que você se atualize. Você terá que processar seu passaporte e visto para viajar. Apaixonado, você receberá um presente que não esperava e que lhe dará muita alegria. Você colocará sua documentação escolar e de pagamento para se manter em dia. Aproveite a oportunidade para encontrar a paz interior e deixar para trás o que não lhe serve mais.

Câncer

Apaixonado, você receberá um presente de última hora que o deixará muito feliz. Sua carta de tarot é “A Carruagem”, significa inspiração e uma centelha de nova vida. Esta semana é um momento de inspiração e motivação para você. É hora de ser o melhor em tudo e atingir todos os seus objetivos para o próximo ano. No trabalho você terá muito o que fazer, por isso é importante que você coloque tudo em ordem. Será convidado para fazer uma viagem nestes dias para passar o ano novo com sua família. Tenha cuidado com problemas de dor de garganta, portanto evite mudanças bruscas de temperatura.

Com informações do site Nueva Mujer