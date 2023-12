5 rituais simples para atrair a fortuna e a boa sorte para 2024 no Ano Novo

A antiga prática chinesa do Feng Shui consiste em organizar objetos em um equilíbrio ideal para ter harmonia com o espaço e o ambiente, mas também ajuda com a fortuna, a boa sorte e a abundância. De acordo com essa crença milenar, existem alguns rituais que servem para abrir portais energéticos de boa sorte no Ano Novo.

Rituais de Ano Novo para atrair boa sorte e abundância

Tigela de arroz: este ritual do Feng Shui busca atrair a abundância no lar, especialmente nos alimentos. Na cultura chinesa, o arroz é uma das refeições que não pode faltar na mesa e, portanto, no Ano Novo.

Tocar sinos: os sinos, no Feng Shui, são um lembrete constante de momentos felizes e prósperos. Na cultura oriental, acredita-se que eles também contribuem para atrair boa sorte e limpar a energia vital. Para que funcione, um sino deve ser tocado durante o último minuto antes do Ano Novo.

Copo de água: dentro do Feng Shui, a água é um dos elementos primordiais para que a abundância econômica flua. Basta apenas um copo de água limpa e colocá-lo no canto norte da casa durante a noite de Ano Novo, já que este está relacionado ao sucesso e à economia.

Fita vermelha: é um elemento que representa o fogo e tem a capacidade de transformar energias negativas em energia positiva e proteger os lares de maus desejos. Para realizar esse ritual, é necessário pelo menos um metro de fita e fazer sete nós ao longo da fita. Em seguida, é preciso esperar um minuto antes da meia-noite para amarrar a fita na porta da casa.

Mascar canela: é um dos rituais mais poderosos e importantes do Feng Shui, pois está relacionado a todas as emoções. Mascar um pedaço de canela enquanto os sinos de Ano Novo tocam garante um ano cheio de amor, carinho, boa sorte e paz.