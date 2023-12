5 coisas que uma mulher não deve levar na bolsa porque atraem má sorte

O Feng Shui defende a harmonia em nossos espaços e trazer boas energias, então você deve seguir o conselho dessas coisas que uma mulher não deve carregar na bolsa porque atraem má sorte.

Essas dicas não só irão te ajudar a estar sempre próspera e em um ambiente mental positivo para você, mas também a manter a ordem e a limpeza, o que se traduz indiretamente em felicidade.

Coisas que uma mulher não deve carregar na bolsa

Tesouras ou navalhas

De acordo com o portal ‘EnPareja’, objetos pontiagudos são descartados pelo Feng Shui para se ter em nossos espaços e, é claro, ainda mais em nossa bolsa, que é menor.

Podem cortar a boa sorte que tenta chegar à sua vida, a aproximando de uma energia cortante e conflitos, afirmam, por isso é melhor tê-las numa secretária em casa e usá-las apenas quando necessário.

O que não levar na bolsa de acordo com o Feng Shui Facas, remédios, vidros quebrados... (Freepik)

Medicamentos desnecessários

É importante ter um kit de emergência quando estiver na rua, mas se você exagerar e for excessivamente precavida, deve pensar duas vezes. De acordo com as crenças do Feng Shui, você está atraindo coisas ruins quando sai e ficando doente.

Notas rasgadas

Tudo o que estiver em mau estado não deve continuar em nossa vida, pois traz pobreza e estagnação. Essas coisas apenas falam de apego emocional aos objetos e não permitem que mais dinheiro, abundância e prosperidade cheguem. O mesmo se aplica a espelhos quebrados e similares. É melhor descartá-los ou trocá-los.

O que não levar na bolsa de acordo com o Feng Shui Elimine más vibrações fazendo escolhas inteligentes (Freepik)

Relógios que não funcionam

É fundamental verificar se todos os relógios estão funcionando para que a energia possa fluir com as agulhas do mesmo. Caso contrário, eles podem absorver a energia do ambiente.

Lembranças de momentos ruins

Fotografias, uma pulseira, o cartão do Metrô. Entre as coisas que uma mulher não deve carregar na carteira porque atraem má sorte estão elementos que gerem tensão sempre que os vemos, pois carregarão más energias e farão reviver aquela má fase.