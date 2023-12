3 moedas valiosas da família do Real que VOCÊ NÃO SABIA QUE ERAM RARAS

Colecionar moedas é um hobbie que muitas pessoas mantém. Contudo, nem todas entendem o verdadeiro valor de mercado de alguns itens.

As três moedas da família do Real a seguir, por exemplo, são exemplares que possuem certa raridade e que, devido a isso, podem valer um bom dinheiro entre os colecionadores.

Se você está curioso para saber se possui alguma moeda valiosa em seu cofrinho, veja a lista a seguir três moedas de 1 real que estão entre as mais valiosas.

R$ 1 Real de 1999

Mais conhecida como ‘R$ 1 Real do Papa’, esta moeda comemorativa possui um valor significativo e certa raridade devido à celebração da visita do Papa João Paulo II ao Brasil.

R$ 1 Real dos Jogos Olímpicos

Comemorando os Jogos Olímpicos de 2026, moedas comemorativas do evento, ocorrido no Rio de Janeiro, podem ter valor entre colecionadores, especialmente se estiverem em bom estado. Entre as moedas valiosas estão as modalidades de futebol, atletismo paralímpico, judô, entre outras.

R$ 1 Real de 2004

Comparando o Centenário do Nascimento de Juscelino Kubitschek), esta moeda homenageia o ex-presidente brasileiro. Exemplares bem conservados podem render um bom valor.

