Unhas clean girl: 15 ideias de manicure elegante e bonita que rejuvenescem as mãos

As unhas clean girl tratam-se de unhas em tons suaves e naturais da gama dos rosas pálidos e dos nude e que normalmente possuem um acabamento brilhante impecável capaz de elevar todo o look.

São decoradas com detalhes minimalistas que passam despercebidos à primeira vista para dar todo o destaque ao acabamento limpo e impecável dessas manicures.

Unhas clean girl: micro francesinha

Trata-se da versão minimalista das unhas francesas, que é recriada pintando a ponta da unha com um traço muito fino. Elas podem ser brancas ou coloridas, embora as mais suaves se encaixem melhor na estética clean.

Unhas clean girl: com meia lua

Trata-se de um design natural em que a base da unha é pintada com um esmalte translúcido branqueado, que proporciona um acabamento limpo e muito favorecedor. Um detalhe sutil para uma manicure no estilo luxo discreto.

Unhas clean girl: rosa translúcido

Trata-se de um tom rosa que dá às mãos uma aparência cuidada e saudável, finalizada com um top coat de brilho vinil muito favorecedor.

Unhas clean girl: francesa inclinada

Consiste em maquiar a borda da unha com um design inclinado muito original e moderno, neste caso, com esmalte branco para obter esse acabamento limpo.

Unhas clean girl: com pontos

As manicuras clean girl frequentemente escondem detalhes minimalistas como estes pequenos pontos que decoram a base da unha com um tom cremoso. O aspecto é igualmente cuidado e simples, mas com um detalhe diferenciador.

Unhas clean girl: com linhas

Este outro tipo de design incorpora linhas minimalistas em um tom claro como este azul para conseguir uma manicure original, mas com um aspecto igualmente limpo e natural. São ideais para aquelas que querem uma manicure original, mas que não chame a atenção.

Unhas clean girl: lavanda

Este tom lavanda suave de manicura em gel é perfeito para personalizar unhas estilo clean girl sem sair da estética natural e limpa dessa tendência.

Unhas clean girl: com purpurina

A tendência pode até ser recriada em um tom festivo com um toque sutil de brilho, como neste design. Basta uma linha finíssima de purpurina dourada na borda da unha, combinada com um desses esmaltes em tons saudáveis e uma camada de top coat transparente para adicionar brilho.

Unhas clean girl: francesa invertida

Se você está procurando algo mais original e com um toque de cor, também pode experimentar estas unhas francesas invertidas minimalistas. Consiste em decorar a meia lua de cada unha com um traço fino de cor suave, deixando o resto da unha com um esmalte natural. Você pode brincar com vários tons ou cores diferentes, ou optar por um design monocromático.

Unhas clean girl: com decoração mini

Às vezes, os detalhes decorativos nessas manicures clean são quase um piscar de olhos sutil no visual, apenas perceptível pelos mais observadores. Observe essas unhas clean girl com um coração mini e uma unha invertida em tom amarelo pastel. As mãos ficam bonitas e naturais da mesma forma, mas com um toque personalizado.

Unhas clean girl: brilho labial

Trata-se de um design de unhas que imita o acabamento rosa e brilhante do gloss labial que está tão na moda novamente. Por isso, as unhas são pintadas com um esmalte rosa transparente que permite criar esse efeito tão favorecedor para as unhas.

Unhas clean girl: rosa claro

As unhas cor-de-rosa claro são elegantes e versáteis, além de perfeitas para se juntar à tendência clean girl. É um tom natural que, além de combinar com todos os visuais e ocasiões, tem o poder de realçar o tom da pele, favorecendo muito as mãos.

Unhas clean girl: nude

As unhas nude são outra das tendências mais elegantes do momento. Na estética clean, traduzem-se em designs de unhas curtas e com um acabamento brilho vinil espetacular.

Unhas clean girl: francesa de baunilha

Este tipo de manicure francesa é caracterizado tanto pelo tom cremoso com o qual é decorada a borda da unha, como pelo acabamento difuso, que proporciona uma manicure doce e feminina. É ideal para unhas longas e limpas, com formas naturais como ovaladas ou até mesmo amêndoas.

Unhas clean girl: francesa dupla

Este tipo de design de unha francesa também é aplicável à tendência clean. Consiste em decorar a unha com a base natural com uma borda dupla, neste caso, minimalista e em uma cor discreta branca. Veja estas outras unhas francesas originais.