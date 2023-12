Tintura natural: café e amido de milho contra os fios brancos

Embora tradicionalmente associados à culinária, café e amido de milho têm ganhado destaque como ingredientes poderosos para tratar cabelos grisalhos. Essa tintura natural oferece uma solução eficaz e simples, especialmente popular entre mulheres com 40 anos ou mais. No entanto, é crucial consultar um dermatologista antes de experimentar para evitar reações indesejadas.

Os potenciais benefícios de café e amido de milho para os cabelos

Embora a evidência científica direta seja limitada, especialistas do portal All Things Hair sugerem que a fécula de milho presente no amido de milho contém componentes que proporcionam hidratação capilar, combatendo a secura e o frizz. Isso resulta em cabelos mais macios, brilhantes, manejáveis e sob controle. Por outro lado, um estudo dermatológico citado por Salud180 revela que a cafeína do café estimula o crescimento capilar, promovendo fios mais fortes e rápidos, além de conferir brilho.

Receita e passo a passo para a tintura natural

O café combate os cabelos grisalhos Freepik

Para realizar essa tintura caseira, você precisará de 2 xícaras de café moído, 1 xícara de água, 4-5 folhas de louro, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Comece fervendo o café moído, a água e as folhas de louro por aproximadamente 15 a 20 minutos. Após esfriar, coe a mistura e adicione cacau em pó, amido de milho e azeite de oliva. Misture até obter uma consistência homogênea.

Aplicação e resultados

Aplique a mistura resultante nos cabelos limpos e secos, garantindo uma cobertura uniforme. Deixe agir por uma hora antes de remover, lavando o cabelo normalmente. O café e o amido de milho trabalham em conjunto para proporcionar uma solução natural contra os fios brancos, revitalizando e fortalecendo os cabelos de forma única.