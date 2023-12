Shakira usa a calça perfeita para mulheres de 40 anos: reduz a cintura e rejuvenesce até 20 anos

2023 tem sido o grande ano de Shakira do ponto de vista profissional. A cantora colombiana voltou com tudo para a indústria musical com sucessos que não param de tocar nas rádios, como sua colaboração com Bizarrap, “Sessão Music #53″, ou seu cativante “Copa vazia” com Manuel Turizo.

A mudança para Miami também fez com que ela mudasse radicalmente seu estilo, ela passou de se vestir de forma desleixada quando estava com o ex-jogador de futebol do FC Barcelona para incorporar ao seu guarda-roupa roupas de marcas de luxo que estão muito na moda e que fazem sucesso entre os jovens.