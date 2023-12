Perfume Female beauty. Lovely woman at home (Yeko Photo Studio/Freepik)

Se você gosta de colecionar perfumes, provavelmente ficou de olho em quais foram os destaques entre as mulheres no ano de 2023. Mas como o gosto de cada um é algo muito específico, pode ser que a sua fragrância favorita deste ano não esteja na lista e vice-versa.

Contudo, é inegável que a opinião de uma especialista vale muito a pena, não é mesmo? Por isso você confere a seguir a lista elaborada pela youtuber ‘Angel Perfumada’ com os perfumes femininos mais elogiados de 2023.

Far Away Beyond - Avon

As notas de topo são: Pera, Pimenta Rosa, Semente de Cacau e Bergamota. As notas de coração são: Cedro, Flor de Laranjeira, Jasmim, Creme de Leite e Trufa de Chocolate. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Sândalo, Almíscar e Chantilly.

214 Golden Gardênia - O Boticário

As notas de topo são: Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são: Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Pêssego, Íris, Hedione e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Liz Intenso - O Boticário

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pera, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Íris, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Mousse de Saxe, Sândalo, Cashmeran, Âmbar, Patchouli, Almíscar e Vetiver do Haiti.

Magnifc Audaz - Eudora

As notas de topo são: Mandarina, Magnólia e Pêssego. As notas de coração são: Ylang Ylang de Madagascar, Jasmim, Rosa Turca e Canela. As notas de fundo são: Notas Balsâmicas, Ambroxan, Ládano, Vetiver de Bourbon, Baunilha, Segredo Eudora®, Patchouli, Fava Tonka, Musgo e Almíscar.

Celebre Agora - O Boticário

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Pera, Notas Aquosas e Pimenta. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Frésia, Peônia e Cravo. As notas de fundo são: Caramelo, Sândalo, Elemi, Cedro e Patchouli.

