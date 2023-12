Os 3 signos que lidam com luz e sombras em 2024

Logo no início de 2024, alguns signos do zodíaco lidam com energias intensas que revelam tanto a luz como as sombras.

Confira quais são:

Escorpião

A vida começa a dar grandes voltas sobre a necessidade de se conhecer e se renovar. A energia de 2023 chegará o fazendo ficar consciente de ciclos, tanto para encerramentos como para novos inícios. O crescimento exige mudança de ritmo, forma e lugar. Para não sentir que tudo está caótico, é necessário manter a sabedoria e direcionar a energia criativa que o acompanha.

Sagitário

A energia de 2024 começa a impulsionar sua vida para mudanças e realizações. Lembre-se de que isso é muito importante para diversos planos, mas também trará uma tensão extra que deve ser superada com o equilíbrio da saúde mental e física. Concentre-se no alvo, nas intenções e no caminho, se alinhando verdadeiramente, mas sem descuidar de si mesmo.

Capricórnio

As energias de 20204 o encorajam a desenvolver ainda mais o seu próprio poder, mas para isso, muita coisa acontecerá no subconsciente e sombras. O autoconhecimento é profundo e o ajudará a tomar decisões importantes para a vida. É sobre compreender e logo começar a agir em direção dos objetivos.