O que comer depois dos excessos de Natal? 3 recomendações que pode seguir

Excessos são bastante comuns na época do Natal Excessos são bastante comuns na época do Natal (Pexels)

A comida é realmente uma das melhores partes do Natal. Os pratos natalinos são extremamente deliciosos e, como a temporada só chega uma vez por ano, queremos comer todos.

Por isso, é muito comum que acabemos caindo nos excessos durante o jantar de véspera de Natal e o almoço de Natal. O ruim é que nos dias seguintes você acaba se sentindo inchado ou pesado.

No entanto, se você acordou se sentindo um pouco mal depois das festas, a boa notícia é que você pode tomar algumas medidas para resolver o seu desconforto. A seguir, apresentamos três:

Não coma menos para compensar os excessos

A primeira recomendação dos especialistas é não comer menos do que o habitual para tentar compensar tudo o que ingeriu durante as refeições de Noite de Natal e Natal.

“Se você exagerou em um dia, adote hábitos alimentares saudáveis nos dias seguintes”, disse a nutricionista Maxine C. Yeung à revista ‘Glamour’.

No entanto, se ainda se sentir cheia das refeições das festas anteriores, comer pequenas refeições ao longo do dia ajudará a regular o seu corpo.

"Comer menos do que o habitual pode levar ao excesso de comida novamente, porque é possível que você fique com muita fome se tentar comer menos", observou.

Beba bastante água para se manter hidratado

Outra grande dica dos especialistas é hidratar-se muito bem após fazer refeições abundantes.

"A água aumentará sua energia, manterá você concentrado, combaterá o inchaço e eliminará o excesso de sal e açúcar da noite anterior", explicou Brigitte Zeitlin, mestre em saúde pública, ao meio de comunicação.

Zeitlin aconselha aumentar o consumo de água para pelo menos quatro copos por dia independentemente da quantidade que você costuma beber. Se você não gosta muito, pode beber água com gás ou chá.

"O chá verde tem um alto teor de antioxidantes, que podem ajudar a combater a inflamação causada pelo excesso de açúcar", apontou a dietista. Além disso, a cafeína ajudará a manter-se mais alerta.

Outros chás, como o de gengibre e o de hortelã, não fornecem tanta cafeína, mas têm propriedades que relaxam o trato gastrointestinal e podem ajudar com inchaço, gases e náuseas.

O chá verde é ideal para consumir depois de uma noite de excessos (Pexels)

Coma alimentos ricos em potássio, fibra e probióticos

Um terceiro conselho dos especialistas é comer alimentos ricos em potássio, fibras e probióticos depois de exagerar na noite anterior com as delícias natalinas enquanto compartilhava com seus entes queridos.

De acordo com Zeitlin, o potássio tem o mesmo poder que a água de remover o sódio do corpo e reduzir o inchaço, por isso recomenda alimentos ricos nesse mineral, como bananas e abacate.

Por outro lado, Yeung afirma que os probióticos podem ajudar a conservar a saúde digestiva equilibrada, pois promovem as bactérias boas no intestino de quem as consome.

As bananas são ricas em potássio, um eletrólito que ajuda a remover o sódio do corpo e a reduzir o inchaço (Pexels)

É ideal comê-los nos dias seguintes após consumir muito sal e açúcar, pois ambos podem desequilibrar as bactérias no trato intestinal. O iogurte é uma boa opção.

As refeições ricas em fibras como cereais, nozes ou legumes, podem acelerar a digestão. No entanto, se você comer muito mais do que está acostumado, pode alcançar o oposto.

Não haverá problemas, desde que você não exceda a quantidade diária recomendada e beba bastante água. Agora, se você se sentir muito mal, os shakes são uma boa opção.

“Alimentos misturados como os smoothies geralmente são mais fáceis de digerir,” disse Amy Gorin, proprietária da Amy Gorin Nutrition, à ‘Glamour’.