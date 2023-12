O microblading é a técnica ideal para obter sobrancelhas espessas e naturais. Aqui contamos em que consiste

Microblading é a técnica ideal para ter sobrancelhas grossas e naturais como as mulheres sofisticadas (Unsplash)

As sobrancelhas desempenham um grande papel no rosto, por isso cuidar da sua aparência e forma para que se mantenham limpas e de acordo com nossas características faciais deve ser parte crucial das rotinas de cuidado.

No entanto, é verdade que nem todas nós temos a espessura que está na moda ultimamente. Claro, isso não é motivo para se abater, pois é possível conseguir com técnicas.

No mundo da beleza, existem muitas opções que podem nos ajudar a ter sobrancelhas mais espessas, mas há uma que tem desfrutado de maior popularidade nos últimos anos: o microblading.

O que é o microblading, a técnica para obter sobrancelhas densas?

O microblading é um tratamento de maquiagem semipermanente que é alcançado através de pigmentos personalizados injetados na pele com agulhas muito finas, simulando o traço de um pelo.

O procedimento não é uma tatuagem. Embora a forma como essa técnica engrossa nossas sobrancelhas seja semelhante, os traços são feitos à mão livre e de forma individual para obter um acabamento natural.

Além disso, a tinta não contém metais pesados em sua composição, ao contrário das tatuagens permanentes. Por isso, a duração do microblading é de aproximadamente apenas dois anos.

Nesta técnica, as agulhas também não vão tão profundamente como nas tatuagens convencionais. No final, são obtidas sobrancelhas densas, mas suaves, que as mulheres adoram.

É importante destacar que, embora exista há muito tempo, ganhou popularidade nos últimos anos, o que tornou mais acessível e incentivou o surgimento de outras variantes.