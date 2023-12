O cérebro “devora” a si mesmo se você não dorme o suficiente: estudo

Um estudo recente realizado pela Universidade Politécnica de Marche, na Itália, intitulado “Efeitos ultraestruturais do sono e da vigília sobre as sinapses das fibras paralelas do cerebelo”, revelou consequências surpreendentes de um hábito comum, mas prejudicial: a falta de sono.

A pesquisa analisa como esse hábito, quando não abordado com uma cultura de sono adequada, pode levar o cérebro a devorar seus próprios neurônios e conexões sinápticas, de acordo com o respaldo científico.

A ciência nos alerta sobre a importância de dormir bem para a saúde do cérebro

O hábito de dormir pouco ou, em casos extremos, a privação total de sono, está associado a mudanças ultraestruturais nas sinapses de fibras paralelas do cerebelo. Essas sinapses são cruciais para a comunicação neuronal e a coordenação motora. A falta de sono parece desencadear um processo conhecido como fagocitose, onde as células cerebrais eliminam material indesejado, mas neste caso, também podem atacar neurônios e conexões saudáveis.

Eles recomendam dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite (Freepik)

O mais alarmante desta situação é que, de acordo com a pesquisa, mesmo que se tome a iniciativa de melhorar os hábitos de sono, o dano já causado pelo processo de fagocitose é irreversível. Ou seja, mesmo que se comece a dormir adequadamente após um período de privação de sono, o cérebro ainda pode estar realizando a eliminação de conexões neuronais essenciais.

A fagocitose, em condições normais, é um processo vital para limpar e renovar subprodutos tóxicos neuronais. No entanto, quando desencadeada de maneira inadequada devido à falta de sono, pode se tornar uma espada de dois gumes, removendo não apenas os resíduos, mas também elementos essenciais para o funcionamento cerebral ótimo. Esse achado destaca a importância de uma cultura de sono saudável e a necessidade de reconhecer os perigos da privação crônica de sono.

Devemos cuidar da saúde do cérebro (Freepik)

A sociedade contemporânea, caracterizada por horários exigentes e estilos de vida acelerados, muitas vezes subestima a importância do descanso adequado. Além disso, este estudo destaca a relevância de abordar os distúrbios do sono e promover práticas que favoreçam um descanso reparador. A educação sobre a importância do sono e a implementação de mudanças no estilo de vida podem ser fundamentais para prevenir os efeitos negativos que a falta de sono pode ter na saúde cerebral a longo prazo.