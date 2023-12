Mechas para morenas 2024: 3 tendências de cabelos para mulheres de 30 e 50 anos que dominarão o próximo ano

Os especialistas já têm respostas para as tendências que dominarão em 2024, incluindo estas mechas para morenas que se encaixam perfeitamente entre os 30 e 50 anos.

Elas são realizadas utilizando diferentes técnicas que dão uma aparência natural, imitando o efeito quando somos iluminados pela luz do sol, por isso devem ser realizadas por especialistas que cuidem da saúde dos seus cabelos durante o processo.

Mechas para morenas 2024

Mechas tweed em loiro manteiga

As colorações que geravam grande diferença entre os tons da raiz e os tons das pontas estão no passado. O que se busca são acabamentos como o tweed, que imita a aparência de estampado, com luzes em mechas muito finas, distribuídas no cabelo para criar um contraste muito mais sutil e menos agressivo.

Apesar de ser feito em loiro manteiga, esta é uma opção perfeita para peles bronzeadas ou morenas. Naturalmente, os pontos de luz no rosto como as maçãs do rosto, a ponta do nariz e as pálpebras irão se destacar.

Babylights caramelo

Entre as mechas para morenas 2024 também estão incluídas as clássicas babylights, que trazem iluminação e elegância ao estilo, já que se trata de uma mudança bastante perceptível, mas mantendo um pouco de naturalidade no visual.

A tintura caramelo é perfeita se você quer realçar sua pele morena, porque está em uma opção intermediária. Ou seja, não é nem muito claro nem muito escuro, então costuma se adaptar a todos.

Emolduramento do rosto em castanho claro

Por último, temos uma opção completamente diferente, mas igualmente sedutora. Você também pode considerar tinturas de cabelo profundo, pois fica bem em todas, no entanto, é preferível principalmente em mulheres jovens. Este tom de cacau é sensual e muito fácil de manter, pois é usado apenas na parte da frente do penteado.