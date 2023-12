Cortes de cabelo feminino 2024 para mulheres de 50 anos ou mais

Se você quer fazer a diferença e aproveitar ao máximo o seu rosto maduro, os dez estilos de corte de cabelo que mostramos aqui são ideais para rejuvenescer, algo que as mulheres de 50 anos exigem.

Não importa se é curto, médio ou longo, o importante é levar em consideração suas características faciais e o tipo de cabelo para obter o melhor resultado possível.

A chave para um corte de cabelo rejuvenescedor é que ele não fique muito colado ao rosto - para isso, você pode brincar com camadas e volume - nem muito formal e arrumado - adicione movimento através de efeitos desarrumados e texturizados.

Se você adicionar uma franja para deixar em segundo plano as rugas da testa e o contorno dos olhos, teremos um visual totalmente antienvelhecimento.

Bixie

Trata-se de um híbrido entre o bob e o pixie que combina o comprimento do cabelo curto com as camadas do estilo curto mais universal. É infalível na hora de reduzir a idade do rosto.

Blunt Bob

Trata-se de um estilo de bob com um toque descontraído, graças ao desfiado das pontas, que adiciona dinamismo ao acabamento e contribui para criar uma imagem mais atual.

Clavicut

Trata-se do corte médio de cabelo da moda que vai até as clavículas. Um corte versátil que combina com todos os tipos de rosto e pode ser usado levemente inclinado e até mesmo com algumas camadas para dar movimento.

Longo em camadas com franja

A franja sempre ajuda a rejuvenescer o rosto. Além disso, se for combinada com um cabelo comprido com contornos desfiados, o resultado será infalível.

Pixie

É um corte que sempre funciona para reduzir a idade do rosto, embora seja melhor deixar um certo comprimento para que não fique muito justo e possamos brincar com o penteado. Cuidado, pois em rostos com rugas muito marcadas pode favorecer o efeito contrário.

Longo cacheado

O cabelo comprido rejuvenesce, especialmente quando tem volume, forma e movimento. E é exatamente isso que acontece com o cabelo cacheado, que é cortado em camadas para dar-lhe dinamismo e evitar que fique achatado. Fique atenta a esses cortes de cabelo cacheado para causar inveja com o famoso cabelo 'curly' da moda.

Bob desfiado

É outro tipo de corte de cabelo muito rejuvenescedor, feito com camadas cortadas em forma de V, que proporcionam um acabamento muito texturizado e muito movimento.

Longo em camadas

O cabelo longo em rostos maduros deve ser idealmente em camadas, ou seja, com cortes em diferentes comprimentos, para conseguir um efeito rejuvenescedor no cabelo. É ideal para rostos redondos e quadrados, especialmente se combinado com mechas de várias tonalidades que proporcionem profundidade.

Cabelo médio cacheado com franja

O cabelo cacheado por si só é rejuvenescedor, mas seu efeito é potencializado em combinação com uma franja. Como neste corte médio com franja aberta na testa.

Microbob

É a versão mais curta do bob, que fica entre o queixo e o lóbulo da orelha. É ideal para cabelos finos ou que perderam densidade com a idade se for cortado de forma igualada, pois dá a sensação de maior espessura.