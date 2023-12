Carolina Herrera tem um dos perfumes mais elegantes para mulheres de 40 anos: é um básico de inverno

Carolina Herrera sabe perfeitamente como cativar as mulheres não apenas com suas elegantes roupas, mas também através de suas fragrâncias, aquelas das quais ela disse ser o ‘acessório invisível’ das mulheres.

O seu compromisso de que as mulheres sejam elegantes, independentemente da idade, levou-o à sua linha de fragrâncias, aquelas que o público transformou em suas favoritas e, por sinal, as mais vendidas, entre elas a popular ‘Good Girl’, que desde o seu lançamento em 2016, conquistou o coração das pessoas graças aos seus ingredientes como o sândalo, o jasmim e suas notas florais.

Carolina Herrera Dimitrios Kambouris / Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Mas além deste famoso perfume, Carolina Herrera, que inclui nomes como 'CH' e '212', adicionou à sua linha outra fragrância que é uma homenagem à elegância. Pouco se sabe sobre esse aroma, mas se você está procurando algo diferente para presentear e encantar aquela pessoa especial, aposte em 'Amethyst Haze'.

O perfume mais vendido de Carolina Herrera no inverno

A fragrância pouco conhecida de Carolina Herrera é profunda e envolvente, é a opção ideal para uma temporada fria, é o reflexo das pessoas que procuram adicionar elegância ao seu look.

Este perfume se inspira na beleza da ametista, uma homenagem a uma pedra preciosa, é perfeitamente projetado para que “Amathyst Haze” alimente a inteligência, a imaginação e promova a criatividade para dar vida àquela ideia ou projeto em que você acredita firmemente.

De característica unissex, o perfume é ideal para o dia e a noite, atraindo graças ao seu aroma hipnótico e exuberante com uma garrafa de tom violeta intenso, com detalhes dourados que emulam uma joia preciosa.

Amethyst Haze de Carolina Herrera Web Carolina Herrera (Web Carolina Herrera)

Que cheiro tem ‘Amethyst Haze’ de Carolina Herrera?

“O ‘Amethyst Haze’ é uma homenagem à pedra preciosa ametista, e é que desde o próprio frasco de perfume, Carolina Herrera, leva a elegância a um novo nível com um frasco de cor roxa com tons dourados que fazem com que pareça verdadeiramente elegante por fora”.

Mas a sua beleza não se limita ao exterior, pois ela é da família aromática chipre, entre seus ingredientes inclui notas superiores de cardamomo, pimenta rosa, notas intermediárias, café, lavanda e notas finais: baunilha, bourbon, patchouli e madeira de caxemira.

É uma combinação de elegância, autenticidade, luxo, além de incluir acordes calmantes e estimulantes, para criar uma fragrância profunda e envolvente.

Ingredientes de Amethyst Haze Web Carolina Herrera (Web Carolina Herrera)

Se você quer impressionar a pessoa favorita, opte por este perfume com o qual Carolina Herrera confirma sua posição sobre as mulheres que trazem elegância e luxo para quem as usa, lembremos que, apesar de suas regras controversas, a venezuelana sabe como criar um aroma perfeito para o gênero feminino.