As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes na última quarta do ano, 27 de dezembro.

Sagitário

Você está muito estressado e tem que baixar um pouco a paciência porque no final do caminho quem é afetado é você e os outros ficam bem. O tarot avisa que não é um bom momento para conversar sobre divergências com seu parceiro, vocês dois estão muito confusos e o melhor é esperar a calma resolver.

Capricórnio

Você quer evitar reuniões onde todos tentassem ser “legais” neste final de ano. Depois de tudo que aconteceu nos últimos meses, considera que não há motivo para comemorar. Mas a vida te dá surpresas, várias noites serão de paz e amor.

Aquário

Você se sente confortável com a forma como sua imagem é refletida no espelho. A serenidade pode ser vista em seus olhos, em seu sorriso. Se sente confortável em seu trabalho, que tem sido muito difícil. Esteve a ponto de desistir, mas recupera as forças e continua.

Peixe

Você viverá o aqui e agora: resolverá os problemas do cotidiano e desfrutará das alegrias que o dia também traz. Você esteve imerso no passado, com crises de nostalgia e amarrando lembranças para lutar contra o esquecimento. Tendo em conta que o presente revela um mundo que funciona como uma máquina frenética, é bom ter presente as palavras de energia positiva.

