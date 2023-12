As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer na última quarta do ano, 27 de dezembro.

Áries

Por uma questão de honra, você decidiu terminar o que começou sem deixar pontas soltas, para evitar esse pesadelo. A vontade de começar algo novo, sempre no início do ano, é para você leveza e irresponsabilidade. O sucesso vem depois de percorrer todo o caminho. Por isso, terminará projetos pendentes, embora seja aconselhado a se projetar no futuro, sem se assustar.

Touro

O mês de dezembro será como março ou julho. Não se entregará a comemorações, não cometerá excessos, seguirá hábitos saudáveis e vai controlar palavras, ações e pensamentos ruins que abundam nesta época de espécies, aromas e sabores que perturbam a mente e o corpo. Sua contenção foi desperdiçada.

Gêmeos

Cada vez que sua visão crítica o aproxima da realidade, você move as mãos nervosamente como se estivesse afugentando uma nuvem de moscas. Você não encontra frases floridas para se referir à realidade difícil, o ruim pode piorar e tudo vai continuará a ser duro e cru.

Câncer

Existe a possibilidade de uma viagem em família que lhe permitirá desligar-se e refletir sobre tudo o que tem de fazer para se organizar. Serão também alguns dias cheios de emoção e ternura, pois você está iniciando um relacionamento com alguém que deseja algo muito sério com você.

Com informações do site El Espectador