5 rituais de fim de ano para atrair o amor, o dinheiro e afastar as más energias em 2024

Se você quer que 2024 seja o melhor ano da sua vida, você deve realizar estes rituais de fim de ano para atrair tudo de positivo, como o amor, o dinheiro, os sucessos e afastar os invejosos do seu círculo próximo.

Encha-se de abundância e prosperidade com estes simples procedimentos que mudarão sua realidade sem muito esforço e que te ajudarão a sair desse estagnação que você sente, que não te permite progredir.

Rituais de fim de ano para atrair o melhor em 2024

Ruda para o azar

Se você está sentindo energias negativas em sua vida, tem tido má sorte recentemente ou sente que alguém está fazendo algo para que nada dê certo para você, então tome um banho com uma infusão de arruda e sal marinho. Assim que a água estiver fervendo, adicione dois ramos dessa planta e alguns grãos de sal marinho. Apague o fogo após alguns minutos e, quando esfriar, use essa infusão no seu banho.

Ramos de proteção

Para que em sua casa sempre reine a paz e a abundância, você deve preparar arranjos com alecrim, arruda, louro, lavanda, camomila, margaridas, rosas vermelhas e cravos brancos, que você colocará em um vaso em pontos estratégicos da sua casa. De acordo com a Glamour, eles absorvem as más energias e purificam o ambiente.

O alecrim deve estar em seus ramos de proteção Imagem de referência, por Monika em Pixabay

Anel para o amor

Se você está à procura do seu parceiro ideal, então deve fazer o ritual do anel, preferencialmente de ouro. Consiste em colocar um anel numa taça de champanhe para brindar no Ano Novo. Você poderá retirá-lo assim que terminar de beber toda a bebida e abraçar todos os presentes para receber o ano de 2024.

Limpeza com fogo

Acenda três velas na sua sala principal em um prato, de preferência de cor branca. O ideal é que tenham cheiro de canela, baunilha ou sândalo. Intencione depois de acendê-las para que você diga ao fogo o que deseja dele. Deixe-as acesas por algumas horas. Antes de apagá-las, leve-as para todos os seus quartos para purificar o ambiente.

Os rituais com velas para atrair coisas positivas não faltam na véspera dp Ano Novo | (Pexels)

Canela na carteira

Para fazer o ritual de canela na carteira para atrair a prosperidade, você só precisa incluí-la em forma de pauzinhos, óleos essenciais ou simplesmente em ramos dentro da sua carteira ou porta-moedas de uso diário.