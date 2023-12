10 países e 10 rituais para atrair a boa sorte e a prosperidade no Ano Novo

10 países e 10 rituais para atrair boa sorte e prosperidade no Ano Novo 10 países e 10 rituais para atrair boa sorte e prosperidade no Ano Novo (Foto: Unsplash)

O dia 31 de dezembro é muito especial, não só porque nos despedimos do ano velho e damos as boas-vindas ao Ano Novo, mas também porque é uma data propícia para rituais de abundância, amor e prosperidade.

As superstições existem em todo o mundo, mas há vários países que compartilham tradições semelhantes e outros que adicionam detalhes que você pode compartilhar naquela noite tão importante.

Explicamos quais são os rituais mais importantes de dez países que são realizados antes, durante e depois da chegada do Ano Novo:

Ovos que atraem dinheiro e prosperidade em El Salvador

O costume mais comum em El Salvador é quebrar um ovo em um copo de água e deixá-lo durante a noite na janela ao ar livre. Pela manhã, a figura revelada pelo ovo será o que trará sorte no próximo ano.

Outro ritual de Ano Novo consiste em usar a roupa íntima ao contrário durante as últimas horas do ano que está terminando. Quando já é Ano Novo, ela é colocada da forma habitual. Dessa forma, teremos os armários cheios de roupas novas durante todo o ano.

Um desejo por uva no México

No México, assim como no resto da América Latina, eles recebem o Ano Novo com festa e alegria, e também compartilham com a Espanha os rituais de Ano Novo de usar roupas íntimas coloridas e assistir à missa para receber a bênção.

Outro dos rituais de Ano Novo comuns em ambos os países é o costume de comer uvas na véspera de Ano Novo, logo antes do brinde, mas com uma diferença chave. E é que no México, o ritmo não é ditado pela televisão e antes de cada uva se faz um pedido. Se você deseja amor, a roupa íntima é vermelha. Se você está procurando um ritual para dinheiro, então deve ser amarela.

Uma vez que a meia-noite chega, os mexicanos realizam outro de seus rituais de Ano Novo: eles varrem a casa para espantar todas as coisas ruins do ano passado e, assim como no Equador, se desejam viajar, colocam a mala do lado de fora da casa.

Algo típico apenas de algumas regiões do México é colocar um carneirinho - de pelúcia ou de outros materiais - em cima da porta principal e voltado para o interior da casa como um ritual para atrair a abundância.

As bonecas em chamas do Equador

No Equador, o ritual de Ano Novo que segue as tradicionais uvas após a meia-noite consiste em confeccionar um boneco de pano para queimar, como uma metáfora de afastar através da queima tudo de ruim do ano velho e dar as boas-vindas ao novo.

Esses bonecos costumam ser inspirados em vilões da ficção, políticos, jogadores de futebol ou personalidades que não são bem recebidas pela população.

Depois das meia-noite, aqueles que desejam um ano cheio de viagens importantes colocam em prática outro dos rituais de Ano Novo: sair com a mala para dar uma volta no quarteirão o mais rápido possível. Se algum equatoriano deseja que o próximo ano traga amor e grandes negócios, então sua roupa íntima será amarela, conforme relatado pelo portal ‘Pin and Travel’.

A Noite de Ano Novo chuvosa em Porto Rico

Quando o relógio marca meia-noite, os porto-riquenhos enchem as panelas e frigideiras com água e depois a jogam na porta de casa para atrair boa sorte e abundância. Algumas famílias também jogam baldes de água pela janela para se livrar dos problemas na véspera de Ano Novo. Outro ritual em Porto Rico é ouvir ‘El Brindis del Bohemio’, um poema tradicional que pode ser recitado ou cantado e que tem um ponto de tristeza chamativo, apesar de ser usado para atrair bons desejos para o Ano Novo.

Superstições na Colômbia para atrair boa sorte

As tradições na Colômbia são muitas e variadas, como ficar em pé quando dá meia-noite para ter um ano de dinheiro, sorte e saúde, bater a porta para afastar os maus espíritos, comer as 12 uvas ou pegar uma mala e dar uma volta na quadra para viajar no próximo ano.

A cor amarela nas roupas é um dos rituais de Ano Novo mais populares, além de, como em outros países vizinhos, fabricar bonecos para queimá-los depois.

Uma das diferenças é que eles os enchem de fogos de artifício e os colocam nas estradas, então o Ano Novo é recebido com faíscas que inundam o céu com várias cores.

A queima de ‘El Viejo’ ou ‘La Vieja’ da Nicarágua

Na Nicarágua, destaca uma tradição que é realizada com cada vez mais força a cada ano: a popular queima de ‘El Viejo’ ou ‘La Vieja’, bonecos feitos de madeira e algodão, vestidos com roupas velhas, que costumam ser representados fumando ou bebendo álcool. A ideia, assim como em todos os países latino-americanos onde algo semelhante é praticado, é deixar para trás o que é ruim e começar o novo calendário de forma positiva.

Outros nicaraguenses menos tradicionais, embora também supersticiosos, seguem o ritual de Ano Novo de inundar a casa com aromas de canela que garantam a tranquilidade no lar e afastem qualquer tensão.

Também na Nicarágua existem outros rituais para o Ano Novo, como varrer a casa para afastar as más energias ou tomar a taça do brinde com a mão direita - mesmo se você for canhoto - enquanto dá três pulinhos com o pé direito para ter boa sorte durante o ano.

Joias e nuvens que chamam dinheiro na Guatemala

Todo aquele que possua uma joia na Guatemala, se possível de ouro, deve usá-la para receber o Ano Novo, de acordo com a crença de que esse ritual nos traz dinheiro e prosperidade.

Ao meio-dia do dia 1º de janeiro, os guatemaltecos saem para olhar o céu e contar quantas nuvens veem, enquanto rezam em silêncio, sendo o total a soma do dinheiro que ganharão no próximo ano.

Também é muito popular o ritual de Ano Novo das malas, que na Guatemala são enchidas de roupa e colocadas atrás da porta principal, com o objetivo de que o novo ano traga viagens e boas experiências para a família.

Acredita-se que as crianças guatemaltecas devem receber o ano estreando alguma peça de roupa, caso contrário, não terão roupas novas durante o ano: este é o seu ritual particular.

Pratos quebrados e pular de cadeiras na Dinamarca

Na Dinamarca, é comum guardar pratos e copos quebrados durante todo o ano para jogá-los nas portas das casas de amigos e familiares na véspera de Ano Novo. Os dinamarqueses (especialmente os mais supersticiosos) acreditam que quanto mais pratos quebrados você tiver em sua porta, mais sorte terão no novo ano.

Outro costume ou ritual comum na Dinamarca é pular de cadeiras à meia-noite do Ano Novo como uma forma de ‘saltar’ para o novo ano e deixar para trás as más energias do ano anterior.

Portas abertas na Escócia

Na Escócia, um ritual de Ano Novo que, segundo eles, atrai boa sorte é conhecido como ‘first-footing’. Consiste em que a primeira pessoa a atravessar o limiar de uma casa após a meia-noite do Ano Novo deve levar presentes, como pão, sal e uísque, para garantir prosperidade e boa sorte para o lar.

Acredita-se que o ‘primeiro passo’ deva ser dado por um homem alto e bonito, de cabelo escuro, pois está associado à boa sorte.

Depois de receber o ‘primeiro pé' e seus presentes, as pessoas costumam celebrar uma festa com comida, bebida e música, bem como danças, cantos tradicionais escoceses e fogos de artifício em diferentes pontos da cidade.

Os mergulhos gelados nos Países Baixos

Algumas pessoas nos Países Baixos optam por mergulhar em águas frias, como o Mar do Norte, na manhã do dia 1º de janeiro. Acredita-se que isso purifica e refresca o espírito para o novo ano. Essa tradição é conhecida como ‘nieuwjaarsduik’ e geralmente é realizada ao redor do meio-dia.

Para participar desta tradição, as pessoas se reúnem em praias e lagos, muitas vezes de trajes de banho ou com fantasias. Embora possa ser um evento desafiador devido às baixas temperaturas da água em janeiro, muitos o veem como uma experiência emocionante e uma forma de começar o ano com energia e coragem.