10 cortes de cabelo que rejuvenescem as mulheres e que serão os mais pedidos em 2024

Chega o ano de 2024 e todas nós queremos renovar a nossa cabeleira, por isso selecionamos os 10 cortes de cabelo em tendência para que você se atreva a mudar o seu visual e parecer mais jovem:

Clavicut

Consiste em um cabelo na altura da clavícula, que pode ser adaptado de acordo com o rosto, com mais ou menos camadas ou sem elas. A melhor coisa desse corte é que requer pouca manutenção e é ideal para aqueles que não querem ter o cabelo muito curto. No entanto, o ideal é ir ao salão a cada oito semanas para manter o comprimento ideal e dar forma conforme ele cresce.

Corte midi

É feito com camadas longas desfiadas em um corte médio, embora possa ser ainda mais curto e com a opção de brincar com uma franja com pontas desfiadas para suavizá-lo.

Corte bob côncavo

Em 2024, estaremos hipnotizadas com as linhas côncavas, em todos os comprimentos de cabelo, tanto em cortes curtos como em bobs ou long bobs, muito desfiados e apoiando-nos no uso de babyliss. É importante enfatizar o volume da coroa, para destacar ainda mais esse efeito côncavo que também afina o rosto.

Pixie

Pode ser mais texturizado e em camadas, mais marcado, com comprimentos diferentes ou com o rosto arredondado. Pode variar desde o corte de cabelo mullet com a costeleta mais longa se o seu rosto for mais redondo, ou um corte pixie com mais volume nas laterais se o seu rosto for mais fino, mas o que está claro é que pode ser personalizado e, sem dúvida, será um sucesso.

Long bob

É um comprimento de cabelo que permanecerá como uma boa opção para ter um estilo feminino e atual sem recorrer a mudanças extremas. É ideal para cabelos ondulados e lisos que podem ser acompanhados por mechas ou reflexos para adicionar movimento e relevo. Requer retoques a cada oito semanas e cuidados com protocolos adequados ao seu tipo de cabelo.

Shaggy

Este corte de cabelo inspirado nos anos 70 consegue destacar o rosto e proporcionar um efeito lifting do ponto de vista óptico. Ao ter o cabelo desfiado, dá um aspecto muito jovial e muito volume, até mesmo em rostos maduros, e favorece bastante.

Bob mullet

O corte de cabelo bob mullet é projetado para aqueles que querem ter um visual capilar diferente e muito legal. E em 2024, veremos isso em cabelos com muitas camadas em cascata que chegam até a mandíbula.

Corte borboleta

Se você deseja um cabelo que se ajuste suavemente aos contornos do seu rosto, considere as camadas de borboleta. Este corte de cabelo tremendamente feminino emoldura maravilhosamente o rosto com camadas suaves e favorecedoras que oferecem suavidade e movimento.

Short bob ou bob curto

Consegue realçar o rosto e alcança um efeito óptico muito rejuvenescedor. Ao ter o cabelo desfiado, dá um aspecto muito jovem a todos os tipos de rostos. E quem experimenta, repete porque se sente muito favorecida com ele.

Franja anos 70

O franja Birkin está de volta, no estilo puro dos anos 70. Inspirado em Jane Birkin, que usava essa franja francesa completa, combinada com um comprimento até a clavícula ou até mesmo até o pescoço, tem camadas sutis e é levemente bagunçada, o que lhe confere uma aparência suave e angelical.