Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

Esse é um momento de gratidão e desapego, pois da mesma forma que as coisas se finalizam, os caminhos também se abrem.

Touro – Carta A Estrela

Despertar da plenitude e expansão. Esta semana você terá a oportunidade de conhecer novas culturas e formas de pensar.

Gêmeos – Carta A Torre

Começa uma fase de reinvenção e paz interior. Esta semana é um momento de reflexão e aprendizado para tomar melhores atitudes e aceitar os desafios.

Câncer – Carta A Carruagem

Chega uma mensagem de inspiração e uma centelha de nova vida. Esta semana é um momento de inspiração e motivação para realizar.

Leão – Carta O Sol

Momento de boa sorte e qualidade de vida. Esta semana é de bons presságios e qualidade de vida.

Virgem – Carta A Sacerdotisa

Fase que significa responsabilidade e consciência de vida. Este é o momento de saber o que você está fazendo bem e o que não está.

Libra – Carta A Estrela

Nascimento da fluidez e abundância. Esta semana é um momento de boa sorte e recompensa financeira.

Escorpião – Carta O Louco

Prepare-se para a metamorfose e abundância. É hora de fazer uma mudança radical em seu caráter, modo de vida e hábitos.

Sagitário – Carta A Força

Energia que representa a coragem diante das adversidades. É hora de entender que o que você viveu foi uma lição de vida e de não ficar preso em nenhuma situação.

Capricórnio – Carta O Mundo

Hora de se deparar com o poder e mudança positiva, saiba fazer a sua parte para que isso aconteça.

Aquário – Carta O Eremita

Abertura para a inteligência e liberdade, por isso você deve aplicar todos os seus conhecimentos para resolver problemas financeiros e sentimentais.

Peixes – Carta O Imperador

Energia de força e coragem. É hora de ser excelente como pessoa e saber que você tem a capacidade de ser o melhor em tudo o que decidir.