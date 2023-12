Qual corte de cabelo em tendência para 2024 mais combina com você de acordo com a forma do seu rosto?

Qual corte de cabelo da tendência 2024 combina mais com você, de acordo com o formato do seu rosto? (Foto: Pinterest)

Se quiser uma mudança de visual em 2024, a primeira coisa que você deve ter em conta é a forma do seu rosto para depois definir o corte de cabelo que mais lhe convém.

O objetivo é te ver favorecida e está claro que um rosto quadrado não fica tão bem com os mesmos cortes de cabelo que um rosto alongado.

Como saber a forma do seu rosto?

Redonda: São rostos mais largos do que longos, com mandíbula, queixo e até mesmo nariz arredondados ou achatados.

Rosto triangular e cabelo longo

O cabelo longo ajuda a estilizar esse tipo de rosto, que geralmente é curto. O importante para equilibrar as características e manter o rosto livre de cabelo.

Rosto triangular e cabelo curto

Um microbob assimétrico é a opção perfeita se você tem um rosto triangular e não quer fazer o corte pixie. Use-o de lado, com a risca pouco definida e criando muito volume na área da têmpora até a orelha.

Corte de cabelo médio para rosto triangular

Se você é daquelas que costuma cobrir a testa com uma franja reta e cheia para disfarçá-la, pense que um corte mullet é muito mais favorecedor.

Penteado alto para rosto triangular

Um rabo de cavalo ou um coque alto pode ajudar a equilibrar seus traços. Assim você afinará a parte superior do rosto, que costuma ser mais larga do que o queixo.

Rosto quadrado e cabelo comprido

Se quiser alongar as feições, o cabelo deve cair sobre as têmporas e as mandíbulas. Afaste-se dos cabelos lisos, pesados e de uma só peça, pois eles tornam os traços mais duros.

Rosto quadrado com cabelo médio

Para suavizar os traços, os cortes acima do ombro, desfiados e com risca ao lado ficam muito bem.

Rosto quadrado e cabelo curto

O volume no topo da cabeça ajuda a estilizar os traços de rostos quadrados. Muito melhor se também for um corte descontraído e elegante.

Rosto quadrado e penteado alto

Os coques e rabos de cavalo bem altos são bem-vindos em rostos quadrados porque os alongam visualmente. Ficam ótimos em cabelos longos.

Rosto redondo e cabelo comprido

Neste caso, as ondas descontraídas ‘envolvem’ o oval e trazem mais harmonia ao rosto. A risca de lado e os penteados irregulares, com mais volume de um lado do que do outro, também afinam o rosto.

Rosto redondo e cabelo curto

Um microbob com efeito wet e risco ao meio vai ajudar a afinar e alongar seus traços opticamente.

Rosto redondo e cabelo médio

Entre os melhores cortes de cabelo para rosto redondo está, sem dúvida, o bob. Uma boa opção é usá-lo na altura dos ombros e com as pontas muito desfiadas.

Rosto redondo e penteado preso

As faces redondas podem ser favorecidas com penteados que tendem a linhas verticais. Além disso, se você colocar a risca ao meio, irá estilizar ainda mais o rosto.

Rosto alongado e cabelo longo

É uma das opções mais arriscadas, porque o cabelo longo tende a alongar as feições. Seu grande aliado para encurtar o rosto é a franja cortina, que continuará sendo tendência em 2024.

Rosto alongado e cabelo médio

De todas as medidas, o comprimento médio é o que mais favorece esse tipo de rosto, pois ele encurta opticamente o rosto. Especialmente se for em camadas e na altura dos ombros. Em caso de testa larga, sempre é possível recorrer à franja.

Rosto alongado e cabelo curto

A chave está em evitar penteados que adicionem muito volume no topo da cabeça. Graças a esse corte pixie com franja, você consegue "arredondar" mais o rosto.

Rosto alongado e ondas soltas

Se não estiver disposta a sacrificar seu cabelo apesar de ter o rosto alongado, penteie-o com ondas bem bagunçadas. Afaste-se de cabelos longos e muito lisos para não afinar demais o seu rosto.

Rosto ovalado e cabelo longo

Para evitar um efeito sem graça, é melhor evitar cabelos completamente lisos e que cubram muito o rosto. A melhor opção são ondas soltas que dão um aspecto sofisticado e elegante.

Rosto ovalado e cabelo médio

O bob longo e levemente repicado de Cate Blanchett é um excelente coringa para esse tipo de rosto. Ele dará movimento ao seu look.

Rosto oval e cabelo curto

Os rostos ovais, por terem traços muito harmoniosos, permitem qualquer tipo de penteado. A única coisa a ter em conta é que, para manter o equilíbrio e a elegância das feições, se quiserem exibir um cabelo curto, convém evitar os penteados exagerados e com muito volume.

Rosto ovalado e efeito molhado

Um dos penteados que melhor se adequam a rostos ovais são aqueles que deixam todo o rosto desobstruído. O efeito molhado é uma ótima escolha para ocasiões especiais, especialmente penteado para trás.