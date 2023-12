Peach Fuzz, uma cor quente e elegante que será tendência em 2024

De acordo com o Pantone Connect, a cor que marcará tendência em 2024 com um toque sutil e sensual é o Peach Fuzz 13-1023, um tom de pêssego suave e aveludado cujo espírito envolvente enriquece a mente, o corpo e a alma.

Devido à sua atrativa tonalidade ameixa, equilibrada entre o rosa e o laranja, que inspira paz interior, bem-estar e prosperidade, veremos isso em tecidos, interiores e até mesmo como referência para a moda e o design.

Na busca por uma tonalidade que reflita uma dualidade entre proximidade e conexão, a diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, afirmou que "escolhemos esta cor radiante que transborda calor e elegância moderna".

Através de uma entrevista compartilhada em seu site, Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, detalhou que, para a seleção da ‘Cor do Ano Pantone’ de 2024, uma equipe global de especialistas em cor do instituto percorreu o mundo em busca de novas influências cromáticas. “Qualquer coisa que aconteça em nossa cultura durante o ano pode influenciar em nossas seleções de Cor Pantone do ano”.

Como usar o Peach Fuzz em 2024?

O Pantone Connect indicou que a escolha do Peach Fuzz se concentra na conexão com os outros, ou seja, uma cor que expressa o desejo de querer estar perto de amigos e familiares, mas ao mesmo tempo reflete um toque de alegria ao sintonizar com quem somos em um momento de amor próprio e tranquilidade.

Graças a criar ambientes acolhedores ao promover sensações de simplicidade, calor e elegância, pode ser utilizado nos seguintes âmbitos: