Os 4 signos que passam por mudanças intensas com a Lua Cheia em Câncer

Uma Lua Cheia em Câncer ganha os céus nessa terça-feira e irá trazer uma energia transformadora para alguns signos do zodíaco.

Câncer

Hora de assumir o destaque que merece e isso pede transformações importantes sobre sua confiança e a visão de uma nova etapa. Abrace o processo de se tornar alguém mais livre e que busca conexões saudáveis.

Sagitário

Momento em que se passa por uma etapa de transformação profunda. Medos e traumas são resolvidos e abandonados para que as mudanças realmente toquem fundo na alma. Respeite seus impulsos reflexivos e não se apegue mais ao que faz mal.

Capricórnio

Momento de encerrar uma temporada da vida e começar outra, principalmente ao que envolve experiencias com as os sentimentos e relacionamentos amorosos. Brigas e problemas podem ser encerrados. Até antes do ano novo muita coisa pode mudar e acontecer.

Aquário

Momento de muitas resoluções, mas também de muita produtividade para fazer mudanças concretas na vida. A rotina pode ser redefinida e isso terá muito a influenciar em sua vida e nas pessoas ao redor.

