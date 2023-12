Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Áries - Arcanjo Órion

Tenha firmeza e determinação para alcançar a harmonia nestes dias de unidade familiar. Tenha luz para lidar com todos os fardos da sua vida.

Touro - Arcanjo Suriel

Quando a generosidade e o amor estão em seu coração, você se sente bem consigo mesmo e com as decisões que toma, porque elas o levarão ao sucesso e à prosperidade. O anjo está com você para fortalecê-lo espiritualmente e seguir o caminho.

Gêmeos - Arcanjo Natanael

Tenha confiança em si mesmo e verá que as coisas começam a sair conforme o planejado. Mente e atitude positiva você conseguirá isso e com muito sucesso. Proteja-se de tudo de ruim.

Câncer - Arcanjo Zakariel

Por mais obstáculos que coloquem no seu caminho para impedi-lo de seguir em frente, você deve ter firmeza para derrubar tudo e alcançar o objetivo da abundância. Tenha forças e siga o caminho do bem.

Leão - Arcanjo Samahel

Você tem uma atitude positiva e vontade de seguir em frente com tudo o que pretende. Você vai conseguir porque tem força de vontade e coragem para enfrentar os desafios. Peça clareza e sabedoria em meio à incerteza.

Virgem - Arcanjo Haniel

Você tem o dom de ajudar quem mais precisa, então tome uma atitude porque a família precisa da sua força e da sua fé. Você é o exemplo deles e deve seguir em frente apesar dos obstáculos. O anjo Haniel está ao seu lado para que você possa curar as feridas do coração.

Libra - Arcanjo Fanuel

Você sente que cometeu erros e que não consegue encontrar uma maneira de corrigi-los. Procure o amor em seu coração e siga em frente, a vida é uma só e aprendemos com essas situações. Comece a entender o mundo ao seu redor.

Escorpião - Arcanjo Amiel

É preciso deixar de lado a atitude negativa e se encher da energia do amor, da generosidade e da gentileza, pois disso depende ter paz de espírito na vida. Você terá a tranquilidade que você precisa.

Sagitário - Arcanjo Omael

Paciência e tolerância são dois elementos que devem estar presentes diariamente. Não ceda ao mal, encha-se de forças e siga em frente, o sucesso está em suas mãos. Hora de superar todos os obstáculos.

Capricórnio - Arcanjo Yejoel

Não permita que pensamentos negativos invadam sua mente e te impeçam de seguir em frente. Você tem força de vontade e alcançará com sucesso o que se propôs a fazer. Se você sentir desespero, se apegue a espiritualidade para ajudá-lo a se acalmar.

Aquário - Arcanjo Darachiel

O amor é o sentimento mais lindo que você pode sentir. Você tem que se dar a oportunidade de amar para experimentar felicidade e prosperidade. O anjo o ajuda a seguir os passos corretos para avançar emocionalmente.

Peixes - Arcanjo Atliel

A vida é uma montanha cheia de obstáculos e sua força de vontade e determinação farão você chegar ao topo. Ilumine com sua luz para que o medo saia de sua vida.