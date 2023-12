Glam Nails: o design de unhas elegantes e rejuvenescedoras

Embora o ano esteja chegando ao fim, as tendências surgem todos os dias. Já se prevê que tipo de designs, roupas, penteados e até unhas serão as vencedoras nestas festas e no verão, e se você quer ser a mais elegante do lugar, com certeza vai adorar estas unhas.

Dezembro possui uma atmosfera que não pode ser comparada com os outros meses, é o momento em que a união se mistura com o amor e as luzes que iluminam diferentes lares, os mesmos que metaforicamente se colocam nas roupas que usamos, refletido através das lantejoulas, do brilho dos metalizados e da alegria das franjas, que não se limitam apenas às roupas.

O design de unhas é talvez uma das grandes preocupações das mulheres, e é que esta é uma moda que também se reinventou, passando do estilo XL popularizado por artistas como Rosalía, Billie Eilish, entre outras famosas, para algo mais sutil e elegante como proposto por figuras como Sofia Richie e Michelle Salas.

A tendência que estamos prestes a apresentar adapta-se a qualquer gosto, desde que siga a linha recomendada, que é fazer com que suas mãos brilhem, enquanto parecem elegantes e sem rugas. Sim, é isso mesmo, elas até disfarçam a idade.

Glam Nails: o design de unhas que será um sucesso

Se você está procurando um design elegante para suas próximas festas, as Glam Nails são para você, pois entre suas virtudes está não apenas a sofisticação e até mesmo a formalidade de um evento desse tipo, mas também se adapta a qualquer idade, trazendo juventude às mãos que as exibem.

Chamam-se Glam Nails devido à sua característica glamorosa e brilhante, que é alcançada através do uso de purpurina e outros brilhos que geram um efeito de luz nas mãos graças a eles. O melhor de tudo é a sua versatilidade, pois embora esses elementos predominem no seu design, é fácil colocá-los em diferentes formas, dependendo da ocasião em que você os usará.

Além disso, não é apenas um design que se adapta a todas as idades, mas também a diferentes looks, pois são tão duradouros que você certamente não vai querer remover o esmalte. Não tenha medo do brilho, se você aplicar o suficiente, garantimos que só vai acrescentar elegância.

Como usar o design de unhas Glam com elegância?

Para usar as Glam Nails com elegância, o único que você precisa ter em mente são os excessos. Lembre-se de que menos é mais, aposte em designs que imitem uma manicure francesa, ou um estilo ombré desbotado que trará suavidade às suas mãos.

Se é mais ousada, opte por um design cheio de purpurina, mas com um toque diferente com uma aparência aveludada, ideal para uma temporada fria. Por outro lado, pode alternar designs entre unha e unha.