Feng Shui: 5 coisas que você deve tirar do seu quarto imediatamente porque atraem má sorte

Feng Shui: 5 coisas que você deve remover imediatamente do seu quarto porque atraem azar (Foto: Unsplash)

O Feng Shui é uma antiga crença de origem oriental que busca harmonizar o espaço e o ambiente ao redor das pessoas, bem como ter um fluxo correto de energias. Por isso, segue regras muito importantes para buscar o equilíbrio de tudo. Desde decorações, passando por plantas e até objetos que não devem ser mantidos no quarto.

O Feng Shui explica que a vida é representada na casa, e que através da ordem busca-se manter os espaços e os ambientes das pessoas, especialmente os quartos. Por isso, essa crença milenar revela que existem alguns objetos que podem atrair má sorte e más energias se estiverem dentro do quarto.

Espelhos ou vidros quebrados: mesmo que tenham apenas uma parte quebrada, é melhor removê-los e substituí-los por outros que estejam em bom estado. De acordo com o Feng Shui, as energias e as más vibrações podem sair dos espelhos quebrados.

Comida estragada: Apesar de muitas pessoas levarem um lanche para a cama para assistir a filmes, com o passar do tempo, além de produzir bactérias, também se tornam um foco de energia negativa.

Utensílios sujos: O Feng Shui precisa de equilíbrio, o que se traduz em uma boa limpeza do ambiente. Por isso, os utensílios de cozinha, copos, facas ou pratos que ficarem dentro do quarto contribuem para inclinar a balança para as más energias.

Roupa suja: é a mesma coisa que louça suja, mas na roupa é muito pior, pois a energia que se atrai se conecta com a pessoa que usou a roupa.

Plantas ou flores secas: as plantas verdes estão associadas à vida e à energia positiva. Por outro lado, com as plantas secas, a energia se torna cinza e triste.