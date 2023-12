Cabelos: as mechas balayage que mais favorecem as mulheres morenas: rejuvenescem e iluminam o rosto

Os destaques balayage que mais combinam com as mulheres morenas: rejuvenescem e iluminam o rosto (Foto: Pinterest)

Se há uma cor de cabelo que está fazendo sucesso e promete continuar no trono é o caramelo, e com mechas balayage ainda mais.

Esta técnica significa "varrer" em francês e o resultado de apostar nessa moda beauty é, como o próprio nome indica, uma varredura de cor que vai da parte superior do nosso cabelo até as pontas.

O caramelo balayage conseguiu se destacar entre os designs capilares da temporada e se há algo que as mulheres morenas amam é porque ele respeita o tom original e ilumina o cabelo da maneira mais natural possível.

Além disso, não requer tratamento diário e apenas é necessário seguir uma série de recomendações para conservar a cor e o brilho intactos.

Mechas balayage cor de mel e caramelo

Combinar a cor do cabelo caramelo (que é uma mistura de loiro bege e castanho dourado) com mechas balayage em tom de mel faz com que o resultado seja uma cabeleira saudável e invejável, pela qual muitas famosas se renderam. Essa técnica consegue iluminar o cabelo sem usar o loiro e é perfeita para todas as mulheres que têm uma base castanha.

Mechas balayage caramelo para cabelo liso

As mechas balayage em cabelos lisos se tornaram uma das tendências capilares atemporais mais desejadas. Combinadas com o toque caramelo, ficam ótimas, pois o efeito degradê da raiz às pontas proporciona um visual muito natural e luminoso. Em cabelos lisos, o resultado da aplicação da técnica balayage é instantâneo e é adequado tanto para cabelos longos quanto curtos.

Mechas balayage caramelo para morenas

As mechas balayage para morenas são uma opção segura. Esta técnica com toques caramelo pode se tornar uma verdadeira aliada para todas as mulheres que nunca se atreveram a tingir o cabelo e querem mantê-lo o mais natural possível. As balayage não mudam a cor do seu cabelo de forma radical, por isso, se a sua base é escura, combinando o caramelo você conseguirá uma cor de cabelo quente com um acabamento elegante e super natural.

Mechas balayage caramelo em cabelo loiro

As mechas balayage loiras ficam ideais em todos os tipos de cabelo... Mas se adicionarmos detalhes de caramelo nos cabelos mais claros, o resultado será tão rejuvenescedor quanto surpreendente. Este design balayage de caramelo em cabelo loiro traz muita luminosidade e força ao rosto, graças aos tons dourados, além de proporcionar frescor e movimento ao restante do cabelo.

Mechas balayage caramelo em cabelo castanho

As mechas balayage caramelo em cabelos castanhos se tornaram um must-have em 2023. De qualquer forma e independentemente dos seus gostos, se você deseja manter sua base natural acima de tudo, a sua melhor opção serão as balayage, pois essa técnica é aplicada do meio até as pontas, proporcionando um acabamento impecável e muito cuidado, cuja manutenção não será difícil para você.

Mechas balayage caramelo em cabelo curto

As mechas balayage para cabelo curto também são uma opção muito importante a considerar. As mulheres que têm cortes de cabelo mullet, pixie, com franja, entre outras muitas opções, também podem se beneficiar dessa técnica de coloração que dá muita vida aos cabelos, especialmente se apostarmos na doçura e calor do caramelo. Se você quer realçar o olhar sobre outros elementos do seu rosto, marque as duas mechas frontais, pois elas ajudarão a iluminar e acentuar seus olhos.

Mechas caramelo balayage em cabelo cacheado

As mechas balayage para cabelo cacheado também têm ganhado destaque entre as mais bonitas e inovadoras do ano. Atualmente, temos à nossa disposição uma ampla variedade de cortes para cabelo cacheado: Morrison, long bob cacheado, com volume, cabelo longo cacheado em camadas... Aplicar reflexos caramelo com a técnica balayage é realmente ideal, pois não só adoçam nossa imagem, mas também trazem mais luminosidade à nossa aparência sem a necessidade de optar por mechas loiras, tornando fácil manter o cabelo com aspecto de saído do salão de beleza.