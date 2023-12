Cabelo: 5 mechas balayage para morenas ideais para mulheres de 40, rejuvenescem 10 anos

O balayage é uma técnica francesa de mechas que nasceu nos anos 70 e que se caracteriza pelo seu acabamento degradê.

Consiste em uma técnica de coloração (daí o seu nome) que é feita à mão livre com um pincel ou pente, mantendo o tom natural da raiz e clareando gradualmente o cabelo à medida que se aproxima das pontas.

As balayage são ideais para peles morenas e para mulheres acima de 40 anos, pois iluminam o rosto e o rejuvenescem, suavizando as características faciais.

Tons de balayage para morenas

A partir dessa premissa, as tonalidades irão variar de acordo com a cor natural do cabelo moreno. Se falarmos de um castanho escuro, os tons mel, caramelo, avelã, canela e, em geral, toda a gama de castanhos claros ficarão bem. Se a base for morena, as tonalidades da gama chocolate e café, assim como os tons acobreados como cereja, ficarão bem.

Mechas para morenas com cabelos grisalhos

As mechas balayage também podem disfarçar cabelos grisalhos em cabelos castanhos, mesmo que não sejam aplicadas desde a raiz. A chave neste caso é fazer algumas mechas intercaladas na base natural do cabelo para que ele clareie e, assim, os cabelos grisalhos fiquem camuflados. É melhor usar tons dourados e mel para que o clareamento seja perceptível com clareza.

Mechas balayage para morenas com cabelo curto

Embora seja uma técnica que é melhor apreciada em cabelos lisos, porque eles oferecem mais possibilidades na hora de criar o degradê, os cabelos curtos tipo bob e os cabelos médios também podem se beneficiar do seu efeito difuso. A melhor opção será escolher um tom próximo à cor base e saturar bem as pontas para obter um acabamento bem integrado, onde o difuso de meios a pontas seja percebido de verdade.

Mechas balayage para morenas com cabelo liso

O balayage em cabelos lisos tem um efeito muito favorável porque cria um efeito multidimensional que proporciona um volume incomparável. Além disso, é uma técnica ideal para cabelos finos e com pouca densidade, pois permite brincar com várias tonalidades para multiplicar os matizes do cabelo.

Mechas balayage para morenas com cabelo cacheado

Trata-se do curlyage, ou balayage para cabelos cacheados, uma técnica em que a cor é aplicada à mão livre, selecionando estrategicamente as partes dos cachos que serão iluminadas para obter um resultado natural, como recriando o brilho do sol nos cachos. Assim como acontece com os cabelos lisos castanhos, é mais recomendável optar por tons de mechas naturais, próximos à cor base do cabelo (um ou dois tons mais claros), para que a cor fique bem integrada e pareça mais real.