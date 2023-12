5 dicas essenciais para garantir a independência financeira na terceira idade

Com o aumento da expectativa de vida, surge a preocupação constante entre os pais: como evitar depender dos filhos na velhice? A boa notícia é que é possível começar a se planejar para evitar essa situação. Especialistas enfatizam a importância de se organizar financeiramente e conhecer os direitos que as leis garantem, tornando esse processo fundamental.

Planejamento financeiro para a aposentadoria e além

Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida do brasileiro atingiu os 76,6 anos em 2023, e em 2030, o Brasil terá 41,5 milhões de idosos. Diante desse cenário, é crucial rever os gastos e o padrão de consumo atuais para começar a separar reservas e, assim, garantir uma aposentadoria mais tranquila.

Uma sugestão prática é poupar pelo menos R$ 100 por mês, formando uma reserva de emergência. A pergunta-chave a ser considerada é: “Qual o padrão de vida quero ter na terceira idade?” Com essa questão em mente, é possível definir o modelo de padrão de vida na velhice, direcionando as ações para alcançar esse objetivo.

LEIA TAMBÉM: Família ‘adota’ vizinho solitário e idoso ganha uma nova família; assista o vídeo

Dicas essenciais para um futuro independente

Os especialistas destacam que quanto mais cedo o planejamento e a organização começarem, melhor será a qualidade de vida na velhice e menor será a preocupação com o futuro familiar. Aqui estão as 5 principais dicas:

Planejar a aposentadoria

Definir o padrão de vida na terceira idade

Organizar a vida financeira

Construir uma reserva financeira e começar a poupar agora

Investir em fontes de ganhos extras além da aposentadoria

Enfrentando desafios financeiros na aposentadoria

No Brasil, mais de 37,5 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS recebem entre R$ 1.320,00 e R$ 7.507,49. No entanto, apenas um percentual mínimo atinge o teto pago, deixando os demais lidarem com as dificuldades de um orçamento apertado.

Investindo com inteligência para o futuro

Ter uma velhice mais confortável, sem depender dos filhos, depende de planejamento e poupança desde já – Foto: Joko Narimo / Pixabay

Os especialistas ressaltam a importância de investir em meios que proporcionem ganhos para os idosos, resistentes à alta da inflação e disponíveis para uso a qualquer momento. Agir e planejar desde agora é crucial, mantendo o foco na qualidade de vida futura.

Em suma, ter uma velhice confortável e independente requer planejamento e poupança desde já. O fundamental é agir agora para garantir a qualidade de vida no futuro, sem depender dos filhos.

Fonte: Primeira Página