4 dicas de Carolina Herrera para se manter elegante após os 40 anos

Ninguém compreende melhor a arte de manter a elegância e o estilo após os 40 anos do que Carolina Herrera. A renomada estilista venezuelana, ícone da moda, compartilhou valiosas dicas que transcendem o tempo, garantindo um guarda-roupa sofisticado e moderno. Descubra como seguir os conselhos dessa mestra da moda para realçar sua beleza com um toque contemporâneo.

Barbiecore aos 40? Sem dúvida!

Uma das principais tendências destacadas por Herrera para o próximo ano é o “Barbiecore”. Impulsionada pelo filme estrelado por Margot Robbie, Barbie, essa tendência continuará em alta. A sugestão é incorporar o rosa em seu visual, seja em um look completo ou em peças isoladas, como blusas, calças, jaquetas ou vestidos. Destaque-se com a feminilidade e a atitude vibrante do Barbiecore.

Estampas florais: a assinatura de elegância de Carolina Herrera

Carolina Herrera é reconhecida por suas estampas florais únicas, que conferem elegância incomparável a qualquer peça. Ao adotar essa assinatura, você pode elevar instantaneamente o seu estilo. Escolha entre vestidos, blazers, calças ou saias com estampas de flores para incorporar a sofisticação característica da estilista. Deixe-se envolver pela beleza única de cada padrão estilizado por Herrera.

Cores vibrantes com equilíbrio: o segredo da sofisticação aos 40

Para se destacar após os 40 anos, siga o conselho de Carolina Herrera sobre o uso equilibrado de cores vibrantes. Opte por peças que se destaquem, como blusas ou camisas, combinadas com calças ou saias neutras. Ou, se preferir, invista em uma parte de baixo brilhante, mas evite o excesso. Não se esqueça de complementar o visual com acessórios, criando um equilíbrio perfeito entre sofisticação e modernidade.

Animal Print para 2024: uma escolha elegante e moderna

Outra tendência que continuará em destaque em 2024 é o animal print. Carolina Herrera ressalta que essa estampa, por si só, confere um ar de elegância instantânea. Combine-a com tons neutros, como branco, preto ou nude, para um visual refinado. Experimente incorporar o animal print em saias, blusas ou até mesmo em calçados, como sandálias ou tênis, para um toque casual na sua elegância.

Mantenha-se elegante, moderna e confiante após os 40 anos, seguindo os passos desse ícone da moda mundial.

