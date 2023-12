O pesadelo de Carolina Herrera: Evaluna tem a coleção de sapatos mais extravagantes

Evaluna Montaner A cantora se vestiu com um look sensual, mas se encheu de haters (Instagram: (@evaluna))

Camilo e Evaluna Montaner se tornaram um dos casais mais queridos do mundo do entretenimento internacional devido à grande união e química que possuem, tanto nos palcos como em seus vídeos virais do TikTok.

O terror de Carolina Herrera: a coleção de sapatos de Evaluna Montaner

Separadamente, Camilo é um dos artistas latinos mais ouvidos e populares dos últimos tempos. Sua música o levou a viajar pelo mundo todo, desde sua terra natal, Colômbia, passando pela Espanha e até mesmo pelo Japão.

Por sua vez, Evaluna Montaner continua cuidando de sua filha Indigo, neta do renomado cantor Ricardo Montaner. Além disso, ela é muito ativa nas redes sociais, onde costuma compartilhar suas brincadeiras e até momentos familiares.

Evaluna tem aproveitado sua popularidade nas redes sociais para compartilhar seus conhecimentos de moda. Desde trajes de banho, passando por biquínis e recentemente sua coleção peculiar de sapatos.

Durante uma turnê pela Espanha, mais especificamente no WiZink Center de Madri, Evaluna mostrou que tem música correndo em suas veias, mas também revelou seu par de tênis Crocs, que foram o centro das atenções.

Evaluna e sua coleção peculiar de sapatos

Trata-se de um design da Balenciaga, modelo Madame, que pertence à coleção primavera 2022 Balenciaga Crocs 2.0, na cor verde.

Sarkany by Evaluna, a nova linha de sapatos de Evaluna Montaner

Em sua passagem pelo Latin Grammy 2022, a noite da moda foi focada em seus sapatos de tom rosa com plataforma, muito singulares em sua forma com sola de borracha da marca Fluevog com um estilo irreverente com o preço de US$ 498.

As reações dos internautas não demoraram a chegar e Evaluna Montaner recebeu duras críticas por seus diferentes calçados.

“Podemos falar sobre os sapatos da Evaluna? Não me importa se são Prada, eles não têm consultores de imagem aí? Posso te recomendar um”, “Eu me preocupando se meus sapatos combinam com minha roupa e vejo os da Evaluna no Grammy e penso que isso não deveria importar para mim”.