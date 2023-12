O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Valor

Lembre-se que você tem muitas formas de renascer, abrir caminhos e construir o que deseja com as próprias mãos. Seja mais consciente dos seus potenciais e siga em frente.

Capricórnio – Carta da Consciência

A consciência está expandindo e a intuição também. A venda que cai dos olhos pode fazer ter algumas conclusões que nem sempre são agradáveis, mas são necessárias para seguir em frente e encarar novos desafios.

Aquário – Carta do Relaxamento

Momento de seguir as aventuras com olhos de aprendiz e não se preocupar tanto assim com o futuro. É preciso se superar no presente e também aproveitar os momentos mais relaxados, conhecendo assim a felicidade no cotidiano.

Peixes – Carta do Florescer

Momento de florescer e de não se apegar a relações do passado que permanecem por conveniência, apego ou obrigação. Libere sua energia para se relacionar com quem vale a pena de verdade.