O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Maturidade

É momento de ter maturidade para poder superar os desafios e se mostrar ao mundo como alguém sábio; isso trará destaque e será importante em seu caminho.

Virgem – Carta da Intensidade

A maturidade e a intensidade precisam ser equilibradas em sua vida para que você possa tirar proveito do que é bom nesses dois pontos. Saiba como tranquilizar, refletir, mas também tenha força para agir.

Libra – Carta do Cansaço

Momento de se dar conta de algumas realidades para poder colocar limites e preservar mais sua energia. O cansaço o impede de evoluir naquilo que realmente importa e é necessário ter prioridades.

Escorpião – Carta do experimentar

Hora de sair de caixas e romper com amarras que não o deixam experimentar coisas novas na vida. Tenha a visão do que precisa ficar e do que precisa ir embora para poder focar no presente de verdade.