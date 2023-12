Natal e Ano Novo desencadeiam depressão laboral extrema

depresión-laboral-Navidad Quase 50% dos funcionários apresenta tensão emocional e 37% sofre transtornos do sono; de acordo com o IMSS ocorre tristeza, ansiedade, baixa energia e aumento de peso (Dreamstime)

A época do Natal e Ano Novo desencadeia transtornos mentais e episódios de depressão sazonal ou laboral, que começam com falta de sono, baixa energia e tensão emocional, podendo levar as pessoas a tirarem a própria vida, caso não recebam ajuda profissional.

Yunué Cárdenas, coordenadora da Affor Health na América Latina, uma empresa especializada em saúde mental dos trabalhadores, revelou ao Publimetro que até 30% dos funcionários de empresas e negócios apresentam sintomas desse transtorno, embora muitos não o reconheçam.

Explicou que as organizações e os trabalhadores perdem até um terço de sua produtividade, devido ao fato de que a depressão afeta a disponibilidade para o trabalho, acentua um estado de humor negativo, induz ao erro e impede que tomem decisões relacionadas ao trabalho.

“De uma amostra coletada em nosso Barômetro de Saúde Mental, pelo menos 30% da população economicamente ativa apresentou algum indício ou sintoma de depressão”.

"Mas quase 50% dos trabalhadores relatam tensão emocional e 37% apresentam distúrbios do sono, e nestas férias de dezembro, podemos observar um aumento nessas estatísticas de até 20%", disse a especialista.

Causas da depressão no trabalho

A coordenadora da Affor Health na América Latina indicou que a depressão sazonal é desencadeada no Natal e Ano Novo devido ao impacto da temperatura ou às mudanças climáticas que afetam o estado de espírito e causam aumento nas infecções respiratórias.

Também influencia o encerramento de ciclos e a revisão do grau de cumprimento das metas pessoais ou profissionais para este ano; também tem a ver com as mudanças químicas e hormonais que se acentuam durante o inverno (no Hemisfério Norte) e os distúrbios mentais que os afetados arrastam desde a pandemia de Covid-19.

Yunué Cárdenas destacou que, devido às condições descritas, os especialistas em saúde mental preveem que a depressão de fim de ano se prolongue durante a maior parte do inverno, nos países do Hemisfério Norte, e afete um maior número de funcionários entre janeiro e fevereiro de 2024.

"Num círculo de médicos psiquiatras, discutimos que a depressão sazonal pode se prolongar até a primavera; há aqueles que podem apresentá-la em janeiro, chegar à Blue Monday - ou o dia mais triste do ano, marcado para 15 de janeiro próximo - e facilmente se estender até fevereiro de 2024", apontou.

O presentismo laboral também afeta

A psicóloga do trabalho e membro da empresa Serviços Integrados de Psicologia, Carmen Ramírez, explicou que, além da depressão, em dezembro ocorrem níveis significativos de presentismo laboral, um fenômeno que faz com que as pessoas estejam no trabalho, mas com a mente em seus problemas pessoais.

Indicou que as pesquisas mais recentes mostram que mais da metade dos colaboradores de empresas e negócios "fingem que trabalham" ou "trabalham pela metade" por causa de dívidas, conflitos familiares, insônia, doenças pré-existentes e falta de incentivos por parte de chefes e diretores.

Referiu que, no estudo "Absentismo fraudulento e presentismo", a empresa especializada Adecco concluiu que até 44% das empresas detectam esses problemas, cujo impacto vai desde a interrupção de processos ou tarefas até a perda de contratos ou clientes.

Indicou que o documento revelou que seis em cada 10 empresas afirmam que menos de 10% de sua equipe sofre de presentismo laboral; embora, em casos extremos, 13% das organizações reconhecem que mais de 75% de seu pessoal apresenta essa condição.

"Todos esses fatores tornam os funcionários mais vulneráveis à depressão durante o Natal ou Ano Novo e, se somarmos o fato de que muitas empresas não oferecem aumentos salariais para 2024, o impacto da inflação e a falta de comunicação com os diretores, a depressão e o presentismo estão aumentando", disse Carmen Ramírez.

Sintomas da depressão de fim de ano

De acordo com o IMSS, a depressão sazonal ou Transtorno Afetivo Sazonal gera os seguintes sintomas:

Aumento de apetite e, consequentemente, aumento de peso

Desesperança

Dificuldade para dormir ou dormir demais

Tristeza e irritabilidade

Perda de interesse nas atividades cotidianas

Menor energia

Da depressão a medidas extremas

A Affor Health revelou que os dados da Secretaria de Saúde, Seguro Social e Secretaria do Trabalho indicam que: