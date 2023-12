Mechas balayage: 9 estilos que estão fazendo sucesso entre as mulheres, que favorecem a todas e deixam você jovem instantaneamente

O balayage é uma das técnicas de coloração de mechas mais procuradas para iluminar o cabelo e criar nuances. É uma técnica que se caracteriza por ser aplicada no cabelo à mão livre, com pincel e em forma de degradê, criando assim um efeito muito natural e luminoso. Grande parte do sucesso do balayage reside no fato de que pode ser aplicado em todos os tipos de cabelo, cor e estilo, incluindo cabelos longos e curtos.

Mechas balayage: 9 estilos que são tendência entre mulheres e favorecem todos os tipos de cabelo

Mechas balayage em cabelo liso: Embora normalmente as mechas balayage se destaquem com ondas no cabelo, a verdade é que elas ficam lindas em cabelos lisos.

Mechas balayage mel: caracterizam-se por adicionar reflexos dourados em degradê, que proporcionam aquele toque de calor e brilho ao cabelo. São ideais para realçar os traços faciais.

Mechas balayage loiras: é uma das técnicas mais procuradas para dar vida e luminosidade aos cabelos mais claros. E ajudam a obter um efeito degradê natural que permite uma manutenção baixa.

Mechas balayage cabelo curto: é uma técnica que se adapta aos cabelos curtos. Nestes casos, a técnica é aplicada de forma estratégica para realçar as camadas e texturas.

Mechas balayage em morenas: são ideais para cabelos escuros, pois permitem iluminá-los e dar-lhes muita profundidade sem a necessidade de mudar o tom base.

São mechas para rejuvenescer o estilo

Mechas balayage cinza: são aquelas com tonalidades frias e apagadas, ideais para usar no outono e verão. É um tipo de balayage que combina perfeitamente com peles claras, especialmente aquelas com subtons frios.

Mechas balayage para disfarçar cabelos grisalhos: são ideais para esconder as mechas prateadas. Basta escolher um tom iluminado em relação à base e aplicar as mechas com uma combinação de outra técnica que ajude a disfarçá-las desde a raiz.

Mechas balayage caramelo: são tons ideais para cabelos escuros e morenos, pois sua principal característica é o uso de cores quentes e douradas.

Mechas balayage para cabelos cacheados castanhos: a sua aplicação baseia-se no gosto e opção de cada pessoa. Com o nome de curlyage, são mechas que procuram posicionar-se estrategicamente para iluminar os cachos.