3 alimentos que mais causam gases e como lidar com eles

Nesta compilação, destacamos os alimentos campeões em conteúdo de fibras, sendo que as leguminosas e os vegetais, especialmente os crucíferos, lideram na produção de gases. Mesmo que sua relação com esses alimentos cause desconforto, cortá-los da dieta pode ser contraproducente, pois são fontes essenciais de nutrientes para o sistema digestivo.

A importância das fibras e o limite recomendado pela OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a ingestão mínima de 30 gramas de fibras diárias para adultos. No entanto, uma sobrecarga desse nutriente pode resultar em desconfortos, até mesmo situações embaraçosas.

Os três grandes vilões gasosos

1 - Feijões: mais que acompanhamento para o arroz

Renomados por sua riqueza proteica e seu papel fundamental na feijoada, os feijões escondem um segredo pouco divulgado. Com quantidades expressivas de proteínas e fibras, variando de 20 a 25g desta última a cada 100 gramas, eles garantem não apenas um prato saboroso, mas também uma produção significativa de gases.

2 - Grão-de-bico: nutrição em excesso pode gerar desconforto

Considerados uma potência nutritiva, os grãos-de-bico contribuem com 15% de fibras em sua composição. Essenciais para dietas veganas, esses grãos podem, no entanto, ser um fator relevante na formação de gases, alerta o site estrangeiro El Español.

3 - Brócolis e couve-flor: parentes crucíferos

Apesar da diferença de cor, brócolis e couve-flor são praticamente gêmeos em termos de composição. Ambos pertencem à família dos vegetais crucíferos, ricos em fibras, nutrientes e baixas calorias. No entanto, sua característica única é a maior capacidade de fermentação, o que os torna líderes na produção de gases.

Estratégias para reduzir os gases indesejados

Para minimizar a formação de gases, é fundamental mastigar cuidadosamente os alimentos ricos em fibras. Esse processo permite que as enzimas presentes na saliva ajam sobre os nutrientes, facilitando a digestão no estômago. Além disso, é crucial atentar para fatores externos, como evitar falar muito durante as refeições, fumar ou mascar chiclete, pois essas ações podem contribuir para o processo de fermentação e aumentar a quantidade de gases no sistema digestivo.

