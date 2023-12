Mensagem de Natal para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O Natal de 2023 chega e a energia inspiradora entrega mensagens intuitivas para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira a seguir:

Sagitário

Você se sentiu em um caminho sombrio e agora sente que as coisas estão mudando para melhor. Foi apenas uma fase que você teve que passar e agora pode seguir em frente, com uma ajuda poderosa que estará ao seu lado para trazer sempre o bem.

Capricórnio

Você precisa de paz de espírito e para isso deve ter firmeza e determinação para tomar decisões que o ajudem a curar seu coração e entender que esse não era o caminho – agora pode ser melhor. Saiba que você é protegido do mal.

Aquário

O amor e a bondade tocarão seu coração, por isso você não pode perder a humildade para continuar recebendo as bênçãos do Universo. A fé, a força e a gentileza continuará ao seu lado para que você avance no caminho.

Peixes

Não permita que os golpes que recebeu na vida o deixem desesperado e gerem mais angústia. Existem saídas, basta ter calma para encontrá-las. Una-se a quem o ama e respeita para encontrar o caminho e seguir em frente.

