Feng Shui: os 3 lugares proibidos para colocar espelhos em sua casa porque atraem má sorte

Talvez não exista uma data exata para a chegada do espelho à humanidade, mas é claro que o Feng Shui tem algumas regras sobre eles. Atualmente, os espelhos têm uma importância um pouco mais desnecessária na vida das pessoas, mas nem por isso menos necessária, e se tornaram um objeto tão comum que é impensável uma casa sem espelhos, sem mencionar um quarto ou um banheiro.

Feng Shui: os espelhos podem atrair má sorte se estiverem em certos lugares da casa

Para muitas culturas, o espelho é um simbolismo de imaginação, consciência, magia e manifestação, da mesma forma que pode representar um portal energético para uma superfície de manifestação. Na filosofia, por exemplo, trata-se de uma espécie de amuleto mental especial que conduz ao autoconhecimento e reflexão, um transporte que ajuda a mergulhar nas profundezas do ser para alcançar a verdade absoluta.

Os espelhos, de acordo com o Feng Shui, devem ser tratados com respeito e colocados em pontos estratégicos para ajudar no fluxo de energia e multiplicar a boa sorte. Da mesma forma, a crença milenar proíbe a colocação de espelhos em alguns lugares.

Feng Shui: espaços proibidos para espelhos

Os espelhos e a cama: qualquer lugar perto da cama é um mau lugar para colocar os espelhos de acordo com o Feng Shui. Colocá-los em locais que reflitam a cama fará com que a energia esteja em constante movimento em vez de descansar, especialmente durante as noites de sono prolongado.

Espelhos e escadas: A energia que flui pelas escadas ficará presa e não poderá circular devido ao efeito do reflexo dos espelhos. Ela não poderá se espalhar pelos outros lugares ou cômodos, tornando-se uma energia estagnada e negativa.

Os espelhos e o local de trabalho: devido ao seu efeito de reflexo, os espelhos no trabalho ou no escritório podem multiplicar as tarefas intermináveis, tornando o trabalho mais árduo e cansativo, e a energia não conseguirá se concentrar.